Como um projeto no deserto de Nevada iluminou o Super Bowl

O Super Bowl é marcado por números superlativos, como audiências elevadas e altos desembolsos dos anunciantes. A decisão da 58ª edição do campeonato da NFL realizada no último domingo, 11, foi a mais assistida da história.

Dados da Nielsen apontam que a edição de 2024 chegou a um público de 123,4 milhões de pessoas, considerando-se as transmissões feitas pela CBS, Nickelodeon, Paramount+ e Univision nos Estados Unidos. Com isso, foi atingido o recorde de final mais assistida da história.

A edição de 2024, no entanto, foi marcada também pela pauta verde. Pela primeira vez, uma final do Super Bowl foi 100% abastecida por energia renovável — graças ao acordo do Allegiant Stadium, sede do Las Vegas Raiders, que sediou a decisão do Super Bowl LVIII, e a NV Energy, dona da fazenda solar.

No meio do deserto do estado americano de Nevada, a NV Energy conta com 621 mil painéis solares, responsáveis por abastecer o Allegiant Stadium. O Projeto Solar Arrow Canyon fica na Faixa Moapa da Reserva Indígena Paiute e gerou durante a construção 450 empregos — apenas 10% dessas vagas foram destinadas aos moradores locais.

De acordo com a US Energy Information Administration, agência de informação sobre energia dos EUA, mais de 20% da eletricidade do país veio de energia renovável em 2022.

Outros esportes

Segundo reportagem da CBS News, o estádio de Las Vegas assinou um acordo de 25 anos com a NV Energy para comprar energia de sua nova instalação solar. Na época do anúncio, Sandra Douglass Morgan, presidente dos Raiders, destacou o papel que a iniciativa pode ter para outros esportes.

“O Las Vegas Raiders tem orgulho de estabelecer o padrão de sustentabilidade não apenas para a NFL, mas para os esportes em todo o mundo. Temos a responsabilidade para com os nossos fãs, jogadores, comunidade e planeta de enfrentar a sustentabilidade de frente e estabelecer um novo padrão de sustentabilidade no desporto. Nosso alcance e impacto vão muito além do jogo”, declarou ao site oficial.

Em entrevista ao programa CBS Mornings, Jennifer M. Granholm, secretária de Energia do governo do presidente Biden, elogiou a iniciativa. “As pessoas por vezes ficam nervosas com a energia renovável, porque não têm a certeza se será fiável. O fato de a energia renovável poder alimentar uma instalação como essa deve dizer muito sobre o que pode acontecer em outras comunidades.”

A iniciativa do Allegiant Stadium foi reconhecida como positiva e, segundo especialistas, deve ter sido tomada depois de pesquisas que apontaram o apoio do público do Super Bowl às energias renováveis. No entanto, esse mesmo interesse não se refletiu nos anúncios durante a exibição da final do campeonato.

Dos 59 comerciais, apenas dois usaram veículos elétricos (Kia e BMW) com protagonismo. Um terceiro anúncio, da Volkswagen, apresentou brevemente o mais novo modelo elétrico da montadora alemã.

Em outubro de 2023, o Allegiant Stadium já tinha realizado o primeiro concerto alimentado por energia renovável ao receber a cantora P!NK. O show aconteceu logo depois de o Allegiant e o Las Vegas Raiders terem anunciado a conversão para energia limpa, logo após a certificação LEED Gold do estádio.

O Brasil também terá presença confirmada no Allegiant Stadium, que vai sediar jogos da Copa América 2024. A seleção brasileira vai enfrentar o Paraguai no dia 28 de junho.