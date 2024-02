Em política anti-emissões, donos de SUV vão pagar quase R$ 100 a hora para estacionar em Paris

Os eleitores de Paris aprovaram um referendo para triplicar as tarifas de estacionamento dos veículos SUV. Os modelos são considerados como altamente poluentes. A consulta foi feita neste domingo, 4, e a proposta da prefeitura venceu com 54,55% dos votos.

A adesão ao referendo foi baixa. Pouco mais de 78 mil pessoas, do total de 1,3 milhão convocados, ou 5,7%, votaram sobre a criação de uma tarifa específica para o estacionamento de veículos individuais pesados, volumosos e poluentes”.

O referendo mirava os Veículos Utilitários Esportivos (SUV), que combinam características de um carro de passeio com as de um 4x4.

Segundo o projeto municipal, a nova tarifa não afetará "os residentes parisienses e profissionais estacionados em sua zona de estacionamento autorizada, taxistas em estações específicas, artesãos, profissionais da saúde", ou pessoas com deficiência. Pagarão a nova tarefa aqueles que dirigem seus carros vindos de fora para a cidade.

Elétricos híbridos também vão pagar mais

A nova regra abrange os veículos a combustão ou elétrico híbrido plug-in que ultrapassarem 1,6 tonelada (duas toneladas, no caso de um veículo elétrico). Esses modelos terão de pagar 18 euros por hora para estacionar nos distritos centrais de Paris, ou cerca de R$ 95. Já nos distritos exteriores o valor será de 12 euros, o equivalente a R$ 64.

A prefeita, Anne Hidalgo, do Partido Socialista, comemorou “a escolha clara dos parisienses” a favor de uma medida “boa para a saúde e o planeta”. Hidalgo é uma entusiasta das ciclovias e da redução das emissões de CO2.

Sob a gestão da prefeita socialista, as ruas de Paris foram transformadas, com 84 km de ciclovias criadas desde 2020 e um aumento de 71% no uso de bicicletas entre o final dos bloqueios da COVID-19 e 2023.



A prefeitura estima que o aumento do valor do estacionamento para os modelos SUV deverá render 35 milhões de euros de receitas. A nova medida entrará em vigor depois de ser apresentada à Câmara Municipal em maio, para ser aplicada a partir de setembro.

Veículos poluentes

Ao incentivar meios de transporte não poluentes ou com menos emissões, a cidade pretende reduzir a poluição do ar e enfrentar a crise climática. Segundo a Agência Internacional de Energia (AIE), os veículos cada vez maiores representam um problema crescente para o meio ambiente porque produzem mais poluição que aquece o planeta e precisam de baterias maiores.

Ainda de acordo com a AIE, as vendas de SUVs em todo o mundo estão crescendo e representaram quase metade dos automóveis vendidos em 2022, com destaque para EUA, na Índia e na Europa. O custo climático dos veículos grandes é expressivo, já que consomem mais recursos no processo de produção e utilizam mais combustível.