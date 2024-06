Dia Mundial do Meio Ambiente: Entenda porque é dia 5 de junho

O Dia Mundial do Meio Ambiente é uma data crucial para a conscientização e mobilização global em prol da sustentabilidade. Com a Arábia Saudita sediando em 2024 e a Coreia do Sul em 2025, o foco se mantém na importância de proteger nosso planeta através de ações concretas e colaborativas. Governos, empresas e cidadãos têm a oportunidade de se engajar e fazer a diferença, garantindo um futuro mais sustentável para as próximas gerações.

Por que 5 de junho é o Dia Mundial do Meio Ambiente?

O Dia Mundial do Meio Ambiente é celebrado em 5 de junho desde 1974. A data foi estabelecida pela Assembleia Geral das Nações Unidas durante a Conferência de Estocolmo sobre o Meio Ambiente Humano, em 1972. A escolha do dia visa conscientizar a população global sobre a importância da preservação ambiental e promover ações em prol da sustentabilidade.

Este dia marca o início da Conferência de Estocolmo, que foi um marco na história das discussões ambientais globais, destacando a necessidade de integrar políticas ambientais ao desenvolvimento econômico.

Qual a importância do Dia Mundial do Meio Ambiente?

A celebração do Dia Mundial do Meio Ambiente é fundamental para sensibilizar a sociedade sobre questões ambientais, incentivar a participação ativa na proteção do meio ambiente e promover práticas sustentáveis.

A data serve como um lembrete da importância de preservar os recursos naturais, combater a poluição e enfrentar as mudanças climáticas. Além disso, é uma oportunidade para governos, empresas e indivíduos se comprometerem com ações concretas em favor do planeta.

As campanhas e eventos realizados ao redor do mundo nesse dia ajudam a educar e mobilizar milhões de pessoas sobre a urgência de proteger nosso meio ambiente.

Qual o país sede do Dia Mundial do Meio Ambiente 2024?

Em 2024, a Arábia Saudita será a sede dos encontros do Dia Mundial do Meio Ambiente. Os temas deste ano terão como foco principal a restauração de terras, desertificação e resiliência à seca.

Dados da ONU mostram que 40% das terras do planeta estão degradadas, afetando diretamente metade da população mundial e ameaçando cerca de metade do PIB global (US$ 44 trilhões). A entidade também destaca que o número e a duração das secas aumentaram em 29% desde 2000.

"Sem uma ação urgente, as secas podem afetar mais de três quartos da população mundial até 2050", ressalta a ONU em comunicado. Para marcar a data, serão realizados eventos e atividades presenciais e online em mais de 150 países.

As iniciativas que discutem a questão ambiental são promovidas, por exemplo, por instituições ligadas ao governo, escolas e empresas. O Brasil integra a lista de nações que participam das ações.

Qual o país sede do Dia Mundial do Meio Ambiente 2025?

O Dia Mundial do Meio Ambiente de 2025 será sediado na Coreia do Sul. O evento do próximo ano terá como foco a poluição por plásticos a nível global.

A ONU estima que o mundo produz mais de 430 milhões de toneladas de plástico anualmente. Segundo a entidade, dois terços desses materiais são produtos de vida curta, que logo se tornam resíduos, e vão para o oceano. "Muitas das vezes, também entram na cadeia alimentar humana", analisa a Organização das Nações Unidas.