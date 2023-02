Consórcio Magalu libera linha de crédito para bicicletas, tuk tuks e patinetes elétricos

O Consórcio Magalu, do Magazine Luiza, acaba de lançar uma linha de crédito exclusiva para bicicletas, patinetes e tuk tuks elétricos em parceria com a Cicloway, companhia pioneira na venda de veículos elétricos no Brasil. A iniciativa reforça o compromisso da companhia com políticas ESG.

“Essa parceria tem grande potencial, tanto pela preocupação dos consumidores com a sustentabilidade quanto por ser inovadora e ainda inédita no Brasil, além do compromisso e contribuição com políticas ESG”, afirma Angélica Urban, gerente corporativa de produtos do consórcio Magalu.

Desde 2005, a Cicloway já evitou a emissão de mais de 7.000 toneladas de CO² e já economizou mais de 2 milhões de litros de combustível. As vendas de veículos elétricos leves cresceram mais de 30% no primeiro semestre de 2022, na comparação com o mesmo período do ano passado, segundo dados da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE).

A nova parceria faz parte do planejamento estratégico do Consórcio Magalu na busca da expansão de novos players em diversos segmentos do mercado para ofertar o produto consórcio, sendo uma solução financeira para aquisição de diferentes bens e serviços.

“Em 2006, tivemos o primeiro veículo que já custava o preço de um carro popular O KM, mas sem a possibilidade de linha de crédito. Por isso, hoje, damos muita importância à disponibilidade desta opção do consórcio para os clientes que buscam por economia e sustentabilidade”, afirma Adriano Souza, gerente comercial da Cicloway.

Além de tuk-tuks e Segways, a Cicloway também oferece mais de 20 modelos de produtos elétricos, como triciclos, motocicletas, patinetes e bicicletas, que poderão ser adquiridos por meio do Consórcio Magalu, de modo parcelado e sem juros.

“Temos observado uma grande adesão de veículos elétricos por parte das empresas, mas o público final também é beneficiado com o uso desses produtos, principalmente com uma oportunidade de negócios acessíveis. Ampliar este mercado para um público ainda maior, é trabalhar nossa missão de transformar a mobilidade elétrica no Brasil e, com o Consórcio Magalu, as possibilidades aumentam”, finaliza João Hannud, Diretor Executivo da Cicloway.