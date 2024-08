Apenas 1 em cada 4 pessoas LGBTQIAP+ conseguiu emprego formal no último ano, aponta estudo

Garantir oportunidades no mercado de trabalho formal continua sendo um grande desafio para a comunidade LGBTQIAP+. Segundo uma pesquisa realizada pelo Fundo Positivo, organização de saúde preventiva, em parceria com o Instituto Matizes, apenas uma em cada quatro pessoas dessa comunidade conseguiu um emprego formal com carteira assinada no último ano.

O estudo, intitulado Inclusão Econômica e Geração de Renda da População LGBTQIA+ no Brasil: Desafios, Iniciativas e Financiamentos, foi realizado de outubro de 2023 a março de 2024, contando com a participação de mais de 100 organizações sociais. Os resultados ressaltam a importância de iniciativas de capacitação e desenvolvimento econômico voltadas para essa população.

Os dados indicam que o número de projetos focados na geração de emprego e renda para pessoas LGBTQIAP+ cresceu 63% entre 2021 e 2023. No entanto, apesar dos esforços das organizações sociais, o mercado de trabalho formal ainda impõe barreiras para a absorção dessa mão de obra qualificada.

Lucas Bulgarelli, diretor-executivo do Instituto Matizes, destaca que a pandemia agravou a dificuldade da população LGBTQIAP+ em obter renda, tornando necessárias mudanças urgentes.

""É crucial reduzir os índices de exclusão econômica. O preconceito e a discriminação durante os processos de contratação continuam empurrando uma parte significativa da população LGBTQIA+ para o subemprego, desemprego e informalidade. Apesar da ampliação dos projetos, a absorção dessa força de trabalho ainda é insuficiente", afirma." Lucas Bulgarelli, diretor-executivo do Instituto Matizes

As iniciativas de inclusão econômica priorizam a população trans, que enfrenta altos índices de exclusão econômica devido ao preconceito: 51% dos projetos trabalham com mulheres trans, 49% com travestis e 39% com homens trans.

Falta apoio e financiamento

Entre os principais desafios para a inserção dessa comunidade na economia, 45,2% das organizações apontam a falta de apoio governamental. Além disso, 42,3% destacam que a iniciativa privada poderia se envolver mais na causa. A criação de vagas afirmativas e a implementação de políticas internas inclusivas são citadas como mecanismos eficazes para promover a inclusão econômica da população LGBTQIAP+ no mercado formal.

Bulgarelli enfatiza que tanto o setor público quanto o privado têm responsabilidade na inclusão dessa população no mercado de trabalho. "Enquanto o setor público deve se comprometer com a criação de programas e políticas públicas voltadas para a empregabilidade e a geração de renda, o setor privado precisa incorporar de forma mais estruturada a mão de obra LGBTQIA+ qualificada, garantindo processos de recrutamento livres de discriminação", explica.

Atualmente, apenas 30,4% dos projetos de inclusão econômica e produtiva para a população LGBTQIAP+ são financiados por editais governamentais. As empresas financiam 49,3% desses projetos, enquanto 29% dependem de captações e doações de empresas e organizações sociais.

Apagão de informações

A falta de dados sobre a população LGBTQIAP+ também dificulta a compreensão da real dimensão do problema. A ausência de informações sobre escolaridade, renda, inserção no mercado de trabalho, idade e raça impede o desenvolvimento de políticas públicas eficazes para a geração de renda e promoção econômica.

"Como o Censo brasileiro não inclui perguntas sobre orientação sexual e identidade de gênero, torna-se mais difícil identificar as principais necessidades e vulnerabilidades dessa população, além de suas potencialidades e o impacto como força produtiva", complementa Bulgarelli.