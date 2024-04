Amaggi recebe primeira autorização para teste de biodiesel em embarcação fluvial

A Amaggi explicou, por meio de nota, que a autorização da ANP para uso experimental de B100 foi concedida para uma viagem específica, com informações definidas quanto a origem e destino, bem como a quantidade de biocombustível necessário. O deslocamento será entre Porto Velho (RO) e Itacoatiara (AM), percorrendo os rios Madeira e Amazonas, com consumo de 150 mil litros de biodiesel.

Aval da ANP

Ainda de acordo com a empresa, o teste na frota fluvial da Amaggi deve acontecer nos próximos dias. Com os dados de consumo e eficiência em mãos, a Amaggi poderá pedir o aval da agência para o uso contínuo do biocombustível.