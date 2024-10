Plano de Menina: evento promove a inclusão econômica e geração de empregos para jovens mulheres

O Instituto Plano de Menina, que há nove anos capacita e conecta meninas com o mercado de trabalho, realiza neste sábado, dia 5, a nona edição do seu festival homônimo. O objetivo do evento é celebrar as conquistas de mulheres brasileiras na busca por equidade e inclusão econômica.

A edição deste ano, que acontecerá a partir das 12h no Memorial da América Latina, em São Paulo, terá como pilares criatividade, inovação e confiança, temas que vão nortear as conversas e workshops.

O evento contará com painéis e palestras de grandes nomes na luta pela produtividade das mulheres, como Ana Fontes, fundadora da Rede Mulher Empreendedora, e Luanda Vieira, jornalista e apresentadora do podcast “O Corre Delas”.

O Plano de Menina foi criado em 2016 com a missão de gerar oportunidades econômicas, de trabalho e negócios para jovens mulheres de periferia e em vulnerabilidade econômica, atuando com a população entre os 14 e os 24 anos. Atualmente, o Plano de Menina atua em 10 Estados do país e já empregou mais de 500 meninas.

A partir de cursos técnicos e livres, o Instituto aumenta as chances de emprego para jovens. Temas como ensino da língua inglesa, educação digital, gestão de tempo e inteligência emocional estão entre os aprendizados disponíveis para as meninas.

Impacto social positivo

Para Vivi Duarte, fundadora do Instituto, o Festival é um manifesto pela ocupação de espaços por meninas periféricas na busca pela independência financeira e emocional. “Temos pesquisas que mostram que o PIB de um país pode mudar se tivermos meninas financeiramente independentes. Em um país que é o 5° que mais mata mulheres no mundo, trabalhar em prol da independência financeira e emocional de meninas pode mudar esta estatística”, explica.

Desde 2016, quando o Instituto começou sua atuação, milhões de meninas já participaram dos cursos, conteúdos online e workshops presenciais ao redor do país. “Este festival é nosso momento de nos conectar para seguirmos juntas, realizando nossos planos. Nosso Instituto trabalha pelo protagonismo das meninas e para que elas tenham grandes oportunidades e estejam preparadas para cada uma delas”, afirma Duarte.

A entrada no evento é gratuita, e os ingressos podem ser retirados pela plataforma Sympla. Mais informações serão disponibilizadas nas redes sociais do Instituto Plano de Menina ao longo da semana.