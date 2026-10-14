Receita da indústria de transformação cai 3,5% em agosto, afirma CNI

Dados divulgados pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) apontam uma queda de 3,5% nas receitas do setor de transformação no mês de agosto de 2026. Associada à queda na renda, está também a redução no número de horas trabalhadas pelo ramo — cerca de um ponto percentual (p.p) a menos que em julho.

Por outro lado, a mesma área da indústria teve alteração positiva nos registros de trabalho. Não houve aumento ou queda no número de contratados, enquanto a massa salarial real aumentou 0,5 ponto em relação a julho, assim como o rendimento médio dos trabalhadores.

“Entre as principais causas para esse desempenho negativo da indústria de transformação estão a elevada carga tributária, a falta ou o alto custo de insumos e matérias-primas e os juros altos, que impactam a demanda por produtos industriais e o endividamento das famílias”, afirma em nota à imprensa Larissa Nocko, especialista em Políticas e Indústria da CNI.

Na mensagem, Nocko ressalta ainda que esse não é um problema novo no setor e que a indústria convive com eles há bastante tempo.

Últimos 12 meses

Ainda de acordo com o levantamento, esse mês de agosto apresentou uma melhora relevante em relação ao mesmo mês de 2025.

O faturamento real aumentou 1,6 p.p

As horas trabalhadas não sofreram alteração

O número total de empregos caiu 0,4 p.p

A massa salarial real aumentou 2 p.p

O rendimento médio subiu um pouco mais: 2,5 p.p

Janeiro - Agosto 2026

“No recorte referente apenas a este ano, porém, os números confirmam um desempenho negativo da indústria de transformação”, afirma a Confederação.

Quando comparado com o mesmo período do ano anterior, é possível observar que:

O faturamento total caiu 0,2p.p

O número de obras trabalhadas caiu 0,8 p.p

A quantidade de funcionários empregados reduziu 0,5 p.p

A massa salarial, diferentemente, cresceu, atingindo 0,9 p.p no comparativo

Já o rendimento médio subiu 1,5 p.p

O que é indústria de transformação?

Esse setor é responsável por modificar matérias-primas em novos produtos, sejam eles produtos finais ou insumos intermediários.

Grandes exemplos neste âmbito são refinarias de petróleo, metalúrgicas, siderúrgicas, fábricas automotivas e indústrias farmacêuticas e químicas.