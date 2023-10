Brasil deve fechar o ano com US$ 93 bilhões em saldo comercial

O saldo da balança comercial brasileira de 2023 foi revisto. Segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), o novo saldo comercial é de US$ 93 bilhões. A estimativa é que a exportação neste ano seja de US$ 334 bilhões, enquanto a importação vai somar US$ 241 bilhões. No total, a corrente de comércio deverá ser de US$ 575 bilhões, de acordo com os números divulgados no início deste mês.

Em setembro, as exportações chegaram a US$ 28,4 bilhões, e as importações, a US$ 19,5 bilhões – um saldo positivo de US$ 8,9 bilhões. Nas exportações, quando comparadas as médias de setembro de 2023 (US$ 1.421,5 milhões) com o mesmo mês do ano passado (US$ 1.361,3 milhões), houve crescimento de 4,4%.

Já as importações tiveram queda de 17,6% na comparação entre setembro de 2023 e o mesmo mês de 2022. Era de US$ 1.185,3 milhões e caiu para US$ 976,35 milhões.

Segundo o governo federal, nos primeiros nove meses do ano, as exportações totalizaram US$ 1.345,7 milhões. No mesmo período de 2022, o montante foi de US$ 1.340,1 milhões, o que representa um crescimento tímido de 0,4%.

Já as importações passaram de US$ 1.089,2 milhões entre janeiro e setembro de 2022 para US$ 966,4 milhões no mesmo período de 2023, o que significa uma queda de 11,3%.

Exportações

De acordo com a Secretaria, no acumulado do ano, quando comparado a igual período de 2022, houve crescimento de US$ 26 milhões nas exportações em agropecuária (8,3%), queda de US$ 5,8 milhões na indústria extrativa (-1,9%) e baixa de US$ 17 milhões em produtos da indústria de transformação (-2,4%).

Importações

Segundo o balanço comercial, houve queda nos diferentes setores de importação no acumulado do ano em relação ao mesmo período de 2022. A agropecuária teve baixa de 21,2%, a indústria extrativa, de 26,2%, e os produtos da indústria de transformação tiveram queda de 9,6%.