Além do carbono: rumo à natureza positiva

Por Stefanie Kaiser e Luciano Figueira, da Refloresta B.V.*

Nos últimos anos, a mudança de foco de net zero para ações nature positive enfatizou que a compra ou geração créditos de carbono não devem ser um fim, mas um meio para mobilizar investimentos corporativos em projetos de conservação e restauração ambiental mais amplos, alinhados com princípios de desenvolvimento sustentável de governança ambiental, social e corporativa.

O mercado voluntário de carbono (VCM, na sigla em inglês) continua sendo uma ferramenta poderosa, e o principal mecanismo de mercado para direcionar financiamento privado para projetos de soluções baseadas na natureza, como conservação e restauração florestal, que têm seu modelo de negócios baseado na geração de créditos de carbono. Soluções baseadas na natureza são iniciativas para proteger, gerenciar sustentavelmente ou restaurar ecossistemas naturais, enfrentando desafios sociais como mudança climática, saúde humana, segurança alimentar e hídrica, proporcionando simultaneamente bem-estar humano e benefícios para a biodiversidade.

Uma mensagem-chave na COP28 foi que as preocupações sobre a qualidade dos créditos de carbono são uma oportunidade para melhorias e não negam o fato de que as soluções baseadas na natureza são cruciais para resolver as emergências climáticas e de biodiversidade. Os compradores de créditos de carbono, especialmente aqueles de setores industriais, estão começando a priorizar a qualidade em vez da quantidade. Empresas e investidores estão se esforçando para originar projetos de carbono e soluções baseadas na natureza de alta integridade, para gerenciar seus riscos reputacionais e atender às necessidades e exigências de relatórios de seus clientes.

Aumentando a demanda por “créditos premium”, eles monitoram de perto o desenvolvimento dos projetos que geram seus créditos. Grandes corporações industriais investem em desenvolvedores de projetos e estão diretamente envolvidos na fase de design do projeto, estabelecendo seus próprios KPIs para impacto ambiental e social. Também auditam cada etapa do desenvolvimento e implementação do projeto para garantir que os créditos comprados e, potencialmente revendidos, reflitam efetivamente as reduções de gases do efeito estufa (GEE), ou as emissões evitadas e quaisquer impactos ambientais e sociais adicionais.

Transparência significa ter evidências sólidas e defensáveis que possam sustentar as reivindicações de impacto feitas por meio de um crédito. Questões como metodologias defensáveis e auditáveis, robustez nas metodologias de contabilidade de carbono ajustadas ao tipo de projeto e a robustez nas suposições, modelos e dados subjacentes são essenciais. Se um projeto não é verdadeiramente adicional, isso significa que os créditos gerados não representam um impacto climático real no terreno. Avaliar a adicionalidade em projetos de carbono é complexo e geralmente requer uma abordagem multifacetada.

*A Refloresta é uma startup que tem como missão mitigar as crises da natureza e climáticas, ajudando o Brasil a se posicionar como um país-solução