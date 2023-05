Agroindústria de SP terá R$ 200 milhões em linhas de financiamento, diz governo

O governo de São Paulo vai disponibilizar R$ 200 milhões em créditos para a agroindústria. A nova linha de financiamento será lançada pela Desenvolve SP, agência estadual de fomento. O anúncio foi feito pelo governador Tarcísio de Freitas durante a Agrishow 2023, 28ª Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação, em Ribeirão Preto, no interior do estado.

Segundo o governo, serão beneficiadas micro, pequenas e médias empresas, com o objetivo de aumentar a produtividade, melhorar a qualidade da produção e reduzir os custos operacionais na aquisição de maquinários e equipamentos.

A linha de financiamento vai ter a equalização da taxa de juros pelo governo paulista. Ao tomador de crédito caberá pagar os juros da taxa Selic. A carência é de 12 meses, e o prazo é de 5 anos para quitação.

De acordo com o governador, “serão ao menos R$ 200 milhões para investimentos em equipamentos e na aquisição de bens de capital, com taxa Selic e mais nada”.

Veja também: Estudo mostra que SP tem um terço das melhores cidades do País para empreender

Entenda o que é a rotação de culturas na produção agrícola

Fundo do Agronegócio

O Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista (Feap) é uma das principais frentes de atuação da Secretaria de Agricultura e Abastecimento. Por meio dele, o governo atendeu mais de 5 mil produtores rurais desde o início do ano. Ao todo, foram R$ 18 milhões em empréstimos concedidos, o que incluiu o financiamento para compra de equipamentos agrícolas, sem juros.

A Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo (Itesp) também regularizou 1.124 propriedades rurais em 4 meses.

“Vamos aportar mais dinheiro no Feap, criar uma linha para capital de giro, uma para o desenvolvimento rural sustentável e outra para subvenção de seguro. Vamos operar com o maior volume de recursos da história do Fundo”, garantiu Tarcísio de Freitas.