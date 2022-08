Tudo sobre Eleições 2022: O que acontece se eu não votar?

Sejam por quaisquer razões, é recorrente que parte do eleitorado brasileiro se abstenha no dia das eleições. Porém, o que muitos não sabem, é que maiores de idade que se abstêm do voto devem justificar a ausência, caso contrário, tornam-se o que é chamado de eleitor faltoso, o que significa que seu Título de Eleitor está agora em situação irregular.

Foi pensando nisso que a EXAME preparou este guia rápido para listar o que acontece quando o eleitor não justifica a sua ausência.

Consequências para eleitores faltosos

No site oficial do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é possível encontrar uma lista completa com todas as restrições impostas ao eleitor caso ele falte às eleições e não justifique a sua falta, são elas:

Tirar passaporte ou carteira de identidade (RG)

Receber vencimentos, salários ou quaisquer tipos de remuneração decorrentes de instituições públicas ou instituições que são mantidas ou subvencionadas por instituições públicas.

Participar de concorrência pública da União

Solicitar e obter empréstimos nas autarquias, institutos, previdência social ou quaisquer instituições de crédito mantidas pelo governo;

Se inscrever em concursos públicos ou qualquer tipo de prova para funções públicas

Renovar matrícula em estabelecimentos de ensino oficiais do governo ou que sejam fiscalizados pelo governo;

Praticar quaisquer atividades que necessitem a quitação do serviço militar ou do imposto de renda;

Retirar certidões de quitação eleitoral

Retirar quaisquer documentos perante repartições diplomáticas

Mais informações sobre cada item podem ser encontradas na lista oficial no site do TSE.

Vale ressaltar que para maiores dúvidas sobre o processo eleitoral brasileiro, é importante que o eleitor consulte o site oficial de perguntas frequentes do TSE. Para um atendimento personalizado, o TSE conta com atendimento via WhatsApp, além das ouvidorias regionais para contato via telefone.