Volume de serviços prestados sobe 0,2% em junho ante maio, afirma IBGE

O volume de serviços prestados subiu 0,2% em junho ante maio, na série com ajuste sazonal, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Serviços, informou nesta quinta-feira, 11, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No mês anterior, o resultado do indicador foi revisto de +0,9% para +1,4%.

O resultado de junho ficou abaixo da mediana das previsões colhidas pelo Projeções Broadcast, que apontava alta de 0,4%. As estimativas iam de queda de 0,9% a uma alta de 0,8%.

Na comparação com junho de 2022, houve avanço de 4,1% em junho, já descontado o efeito da inflação. Neste caso, as previsões eram de uma elevação de 2,1% a 6,0%, com mediana positiva de 4 2%.

A taxa acumulada no ano - que tem como base de comparação o mesmo período do ano anterior - foi de alta de 4,7%. No acumulado em 12 meses, houve alta de 6,2%, ante avanço de 6,4% até maio.

A receita bruta nominal do setor de serviços subiu 0,2% em junho ante maio. Na comparação com junho de 2022, houve avanço de 5,5% na receita nominal.

Atividades

Três das cinco atividades de serviços registraram ganhos na passagem de maio para junho, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Serviços, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Os serviços prestados às famílias avançaram 1,9%, enquanto os serviços de informação e comunicação subiram 0,5%. Houve avanço de 0,8% em serviços profissionais, administrativos e complementares e queda de 0,3% em transportes. Outros serviços, por sua vez, registraram recuo de 0,4% em junho.

Comparação anual

Quatro das cinco atividades de serviços registraram avanço em junho ante junho de 2022, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Serviços, do IBGE.

Os serviços prestados às famílias avançaram 5,8%, enquanto os serviços de informação e comunicação subiram 5,6%. Houve avanço de 3,5% em serviços profissionais, administrativos e complementares e alta de 4,7% em transportes. Outros serviços, por sua vez, registraram recuo de 1,4% em junho, na comparação com junho de 2022.