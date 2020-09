Varejo no Brasil sobe 5,2% em julho e fica acima das expectativas

As vendas no varejo subiram 5,2% por cento em julho na comparação com o mês anterior, ficando novamente acima das expectativas. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira, 10, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Na comparação com o mesmo período de 2019, a alta foi de 5,5%.

Os resultados, assim como em maio e junho, vieram positivos e acima das projeções dos analistas, o que indica que o pior pode ter ficado para trás em meio à crise do novo coronavírus, que teve no segundo trimestre seu pior momento no mundo.

A expectativa em pesquisa da Reuters era de alta de 1,20% na comparação com o mês anterior e de 2,2% na comparação anual.

Maio e junho foram meses de recuperação após quedas bruscas em março e abril. Em junho, as vendas subiram 8%; em maio, tiveram alta recorde de 14,4% na comparação com o mês anterior.

Apesar das altas, no ano, o varejo ainda está no negativo e acumula baixa de 1,8% no volume de vendas em 2020. Em 12 meses, o acumulado é de alta quase nula, de 0,2%.

O desafio é fazer as vendas continuarem subindo. Podem afetar o varejo a partir deste mês de setembro fatores como a redução do auxílio emergencial de 600 para 300 reais e uma recuperação pouco forte da criação de empregos (que, vale lembrar, já era um desafio do Brasil antes da pandemia).

*Mais informações em instantes