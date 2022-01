UE enfrenta divisões para enfrentar desafio comercial da China

O retrocesso econômico entre China e União Europeia devido ao envolvimento da Lituânia com Taiwan gerou divisões no bloco e levantou dúvidas sobre sua capacidade de proteger o mercado da pressão de Pequim. A China bloqueou as empresas lituanas de seu mercado nas últimas semanas e começou a pressionar companhias europeias e americanas com fornecedores lituanos a cortar os laços ou correr o risco de serem congeladas, de acordo com autoridades locais.

Como a política internacional impacta seu bolso e como sair ganhando? Descubra com um curso exclusivo da EXAME.

A pressão chinesa veio depois que Taiwan abriu em novembro um escritório de representação sob o nome da ilha, uma medida que Pequim chamou de "precedente flagrante" e prometeu retaliar. A maioria dos escritórios de Taiwan no exterior usa o nome da capital de Taiwan, Taipei. As medidas econômicas da China, que nunca foram anunciadas oficialmente, mostram que Pequim continua capaz de contornar as crescentes iniciativas da UE para defender seu mercado do comportamento econômico da China. A UE detém autoridade sobre a política comercial dos Estados-membros.

A resposta das capitais europeias à pressão da China sobre a Lituânia foi silenciada. Alguns diplomatas criticaram a decisão do país báltico de desafiar Pequim sobre Taiwan, uma questão politicamente carregada para o presidente Xi Jinping. Outros tentaram evitar a escalada do confronto com a China. Nesta terça-feira, o presidente da Lituânia, Gitanas Nauseda, disse que o governo cometeu um erro ao permitir que o escritório taiwanês levasse o nome da ilha. No ano passado, a Lituânia, um aliado dos EUA na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), também se tornou o primeiro país a desistir do grupo 17 + 1, um fórum para laços políticos e econômicos entre a China e uma série de países europeus, principalmente menores.

Nesta terça-feira, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, discutiu a situação com o primeiro-ministro da Lituânia. Von der Leyen disse em um tweet que ela ofereceu seu total apoio à Lituânia "para abordar os atuais fatores irritantes do comércio com a China". No início de dezembro, a Lituânia deixou de ser incluída na lista de países das autoridades alfandegárias chinesas, impedindo efetivamente que suas empresas fizessem negócios lá, disseram autoridades. Diplomatas lituanos deixaram a China em meados de dezembro após receberem ordens de entregar seus papéis diplomáticos.

Autoridades da UE e da Lituânia dizem que alguns dos maiores Estados-membros do bloco, incluindo França e Alemanha, com profundos laços econômicos com a China, têm procurado evitar o aumento das tensões com Pequim. Em sua primeira ligação com o presidente Xi, o novo chanceler alemão Olaf Scholz prometeu buscar laços econômicos mais profundos no mês passado. Diplomatas lituanos dizem que a resposta de algumas capitais europeias tem sido tratá-lo como um problema bilateral.

Alicia García-Herrero, pesquisadora sênior do instituto de estudos econômicos europeu Bruegel, adverte que, se a UE não exercer seu peso econômico coletivo como um dos maiores mercados de exportação da China, Pequim poderá aumentar a pressão. No final das contas, ela disse, a autoridade da UE sobre a política comercial será corroída se ela não puder proteger seus membros menores.

Fonte: Dow Jones Newswires.