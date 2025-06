Tesouro Nacional anuncia emissão de títulos no mercado internacional

O Tesouro Nacional anunciou nesta quarta-feira, 4, que concedeu um mandato para a emissão de títulos em dólares no mercado internacional. A operação inclui a emissão de um novo benchmark de 5 anos, com vencimento em 2030, além da reabertura do atual benchmark de 10 anos, o Global 2035.

O objetivo principal da operação é dar continuidade à estratégia do Tesouro Nacional de promover a liquidez da curva de juros soberana em dólar no mercado externo. Além disso, a emissão pretende fornecer uma referência para o setor corporativo e antecipar o financiamento de vencimentos em moeda estrangeira.

Operação liderada por bancos internacionais

A operação será conduzida pelos bancos BNP Paribas, Citigroup e Santander, que irão liderar a emissão no mercado global. O resultado da operação será divulgado ao final do dia, com detalhes sobre os valores captados e a aceitação do mercado.

A emissão de títulos soberanos no mercado internacional é uma das estratégias do Tesouro Nacional para manter a saúde das finanças públicas e otimizar o perfil da dívida externa, ajustando os vencimentos e garantindo melhores condições de financiamento.

A comunicação do Tesouro Nacional esclarece que a oferta de títulos não constitui uma oferta de compra ou venda de valores mobiliários. As informações divulgadas são meramente informativas e não representam uma solicitação de compra ou venda de títulos em qualquer país onde tal operação não seja permitida, conforme as leis locais de valores mobiliários.

Os investidores interessados em obter mais informações sobre o prospecto da oferta podem acessar o EDGAR, sistema da Securities and Exchange Commission (SEC), nos Estados Unidos, ou solicitar diretamente aos bancos responsáveis pela emissão.