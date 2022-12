Ranking 2022: SP é a melhor cidade para fazer negócios no comércio

Com um saldo de 17 mil empregos no ano de 2022 na área do comércio, a cidade de São Paulo pode dizer que a pandemia de covid-19 já passou. O setor foi um dos mais afetados pela crise sanitária mundial e conseguiu retomar a atividade neste ano. Diante deste cenário, a capital paulista é a melhor cidade para fazer negócios no comércio segundo ranking da consultoria Urban Systems, publicado com exclusividade pela EXAME.

Para a lista deste ano, foram analisados municípios com mais de 100 mil habitantes, e em seis eixos econômicos: comércio, serviço, indústria, mercado imobiliário, educação e agropecuária (veja os vencedores abaixo).

Nesta nona edição, foram avaliados mais de 60 quesitos e indicadores somando as seis áreas econômicas, com análises referentes à infraestrutura de saneamento, transportes, mobilidade urbana, logística e telecomunicações. A fotografia foi feita com dados referentes até outubro deste ano.

Na avaliação do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), o poder público municipal teve um papel de ajudar o setor a sair da crise, com o chamado Plano Municipal de Retomada Econômica.

"Nós conseguimos mobilizar todos os agentes que empregam na cidade para fazer uma série de ações para deixar o ambiente positivo e isso mexeu positivamente nos números. Também fizemos outras ações, como não aumentar a tarifa da passagem de ônibus, a desburocratização, além da segurança jurídica, que é um ponto importante para o empreendedor", diz.

Com uma empregabilidade maior, o consumo das família foi retomado, apesar da inflação que está em 6,47% no acumulado dos últimos 12 meses, como explica Willian Rigon, diretor de marketing da Urban Systems.

"No pós-pandemia as pessoas migraram para um consumo diferente, voltado para uma tendência de compra que chamamos de 'sem bandeira'. É aquela que valoriza o produto local, fomentando ainda mais a região e o comércio", diz.

Veja a lista com as 100 melhores cidade para fazer negócios no comércio

Melhores Cidades para Fazer Negócios no comércio

Posição Município UF IQM 2022 2021 1 1 São Paulo SP 5,193 2 2 Barueri SP 4,619 3 29 Manaus AM 4,590 4 26 Paulínia SP 4,587 5 - Sinop MT 4,345 6 27 São Bernardo do Campo SP 4,273 7 15 Goiânia GO 4,229 8 - Boa Vista RR 4,207 9 35 Palmas TO 4,161 10 47 Santana de Parnaíba SP 4,156 11 36 Valinhos SP 4,137 12 67 Macaé RJ 4,126 13 - Araxá MG 4,106 14 56 Jundiaí SP 4,099 15 48 Sumaré SP 4,092 16 5 Hortolândia SP 4,081 17 16 Indaiatuba SP 4,074 18 81 Americana SP 4,063 19 45 Campinas SP 4,052 20 10 Brasília DF 4,051 21 21 Guarulhos SP 4,040 22 90 Cuiabá MT 4,031 23 - Limeira SP 4,029 24 - Betim MG 4,020 25 49 Catalão GO 3,991 26 18 Cotia SP 3,990 27 - Rio Verde GO 3,989 28 22 Serra ES 3,955 29 24 Campo Grande MS 3,951 30 - Camaçari BA 3,949 31 7 Vitória ES 3,944 32 38 Ribeirão Preto SP 3,942 33 69 Aparecida de Goiânia GO 3,938 34 33 São José dos Campos SP 3,928 35 - Rondonópolis MT 3,894 36 - Vilhena RO 3,891 37 41 Sorocaba SP 3,890 38 - Diadema SP 3,885 39 37 São Caetano do Sul SP 3,880 40 - Varginha MG 3,864 41 - São Luís MA 3,840 42 - Uberaba MG 3,836 43 53 Uberlândia MG 3,830 44 93 Pouso Alegre MG 3,824 45 - Mogi Guaçu SP 3,823 46 - Parauapebas PA 3,820 47 39 Atibaia SP 3,818 48 82 Três Lagoas MS 3,816 49 - Mauá SP 3,815 50 - Santo André SP 3,814 51 44 São Carlos SP 3,796 52 88 São José do Rio Preto SP 3,782 53 76 Bauru SP 3,780 54 64 Contagem MG 3,773 55 - Tangará da Serra MT 3,773 56 95 Jacareí SP 3,765 57 46 Dourados MS 3,764 58 - Senador Canedo GO 3,761 59 61 Porto Velho RO 3,760 60 20 Rio das Ostras RJ 3,758 61 - Marília SP 3,743 62 96 Patos de Minas MG 3,736 63 74 Piracicaba SP 3,734 64 - Rio Branco AC 3,724 65 - Caieiras SP 3,714 66 - Mogi das Cruzes SP 3,704 67 57 Araraquara SP 3,697 68 58 Niterói RJ 3,695 69 72 Itatiba SP 3,683 70 89 Santos SP 3,681 71 100 Aracruz ES 3,672 72 78 Aracaju SE 3,659 73 98 Bragança Paulista SP 3,658 74 - Tatuí SP 3,646 75 - Rio Claro SP 3,642 76 - Leme SP 3,641 77 - Jataí GO 3,641 78 - Cubatão SP 3,641 79 30 Osasco SP 3,636 80 - Vespasiano MG 3,636 81 42 Vila Velha ES 3,635 82 34 Praia Grande SP 3,628 83 - Araçatuba SP 3,626 84 - Várzea Grande MT 3,623 85 54 Jaraguá do Sul SC 3,619 86 91 Anápolis GO 3,619 87 - Paragominas PA 3,615 88 13 Itajaí SC 3,613 89 11 Belo Horizonte MG 3,613 90 - Araras SP 3,611 91 - Parnamirim RN 3,609 92 - Ariquemes RO 3,607 93 65 Taubaté SP 3,606 94 - Sertãozinho SP 3,601 95 9 Franca SP 3,599 96 - Jandira SP 3,599 97 - Linhares ES 3,597 98 - Fortaleza CE 3,593 99 - Salto SP 3,591 100 60 Botucatu SP 3,591

