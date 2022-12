Ranking 2022: as melhores cidades do Brasil para fazer negócios

EXAME apresenta a edição 2022 do ranking brasileiro com as Melhores Cidades para Fazer Negócios. Para a lista, foram analisados municípios com mais de 100 mil habitantes, e em seis eixos econômicos: comércio, serviço, indústria, mercado imobiliário, educação e agropecuária (veja os vencedores abaixo). Os municípios foram revelados nesta quarta-feira, 7, durante o Fórum Infraestrutura, Cidades e Investimentos.

O ranking é elaborado pela consultoria Urban Systems e publicado com exclusividade por EXAME. Nesta nona edição, foram avaliados mais de 60 quesitos e indicadores somando as seis áreas econômicas, com análises referentes à infraestrutura de saneamento, transportes, mobilidade urbana, logística e telecomunicações. A fotografia foi feita com dados referentes até outubro deste ano.

Com vacinação avançada — mais de 80% da população adulta com pelo menos duas doses — e economia em plena capacidade, a consultoria considerou nas análises que a pandemia de covid-19 acabou, como explica Willian Rigon, diretor de marketing da Urban Systems. Desde abril deste ano, o Ministério da Saúde decretou o fim do coronavírus como uma emergência em saúde pública de importância nacional.

"Em 2020 olhamos muito para a pandemia, com os dados de mortes e contaminações. No ano passado teve um dado muito positivo que foi a vacinação avançada, que permitiu uma reabertura econômica. Nesta edição tiramos esse olhar da pandemia porque as cidades estão reabertas. Mesmo com um aumento recente de casos, o poder público, as pessoas e o setor privado conseguiram lidar para que a situação não saísse do controle", afirma.

A cidade de São Paulo manteve a primeira colocação nos setores de comércio e mercado imobiliário. No eixo econômico de educação, liderado pela capital paulista em 2021, aparece a cidade de Florianópolis, em Santa Catarina, como a primeira colocada no ranking deste ano. Barueri, em São Paulo, manteve a primeira colocação em serviços. A melhor cidade para fazer negócios na área de indústria é a gaúcha Caxias do Sul, enquanto que no agronegócio é a goiana Rio Verde.

Confira a lista completa das melhores cidades para fazer negócios:

