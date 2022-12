Ranking 2022: Caxias do Sul é a melhor cidade para fazer negócios na indústria

Com proximidade a portos, aeroportos e toda uma rede de rodovias federais, que garantem uma competitividade logística, Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, é a melhor cidade para fazer negócios no setor de indústria, segundo ranking da consultoria Urban Systems, publicado com exclusividade por EXAME.

Para a lista de 2022, foram analisados municípios com mais de 100.000 habitantes, e em seis eixos econômicos: comércio, serviço, indústria, mercado imobiliário, educação e agropecuária (veja os vencedores abaixo).

Nesta nona edição, foram avaliados mais de 60 quesitos e indicadores somando as seis áreas econômicas, com análises referentes à infraestrutura de saneamento, transportes, mobilidade urbana, logística e telecomunicações. A fotografia foi feita com dados referentes até outubro deste ano.

Quase 42% de todos os empregos da cidade são ligado à indústria, que tem como base a metalmecânica. Caxias do Sul é sede das maiores empresas do setor no país, como a Marcopolo. A companhia registrou uma receita operacional líquida de 1,5 bilhão de reais no terceiro trimestre deste ano, um aumento de 100% se comparado com o mesmo período do ano passado.

Na avaliação do prefeito Adiló Didomenico (PSDB), esses números só foram possíveis graças a incentivos municipais. "Sempre quis destravar a vida de quem quer investir em Caxias do Sul. Uma das primeiras medidas que fizemos, em parceria com a Câmara de Vereadores, foi pegar 59 legislações tributárias municipais que existiam há décadas e consolidar em uma única lei, simples, clara, com segurança jurídica. Reduzimos também o ISSQN de 4% para 2%, que é o mínimo constitucional", diz.

Melhores Cidades para Fazer Negócios na indústria Posição Município UF IQM 2022 2021 1 67 Caxias do Sul RS 3,779 2 66 Araxá MG 3,575 3 44 Betim MG 3,510 4 - Vilhena RO 3,500 5 63 Catalão GO 3,478 6 17 Camaçari BA 3,438 7 - Barreiras BA 3,416 8 1 São Bernardo do Campo SP 3,415 9 - Limeira SP 3,387 10 41 Piracicaba SP 3,386 11 - Jataí GO 3,368 12 6 Jaraguá do Sul SC 3,360 13 88 Anápolis GO 3,341 14 36 Nova Serrana MG 3,336 15 72 Uberaba MG 3,329 16 - Toledo PR 3,294 17 25 Sumaré SP 3,266 18 31 Sertãozinho SP 3,258 19 2 Cubatão SP 3,257 20 - Itaituba PA 3,257 21 5 Diadema SP 3,249 22 62 Uberlândia MG 3,237 23 8 Três Lagoas MS 3,236 24 - Sinop MT 3,202 25 - Rio Verde GO 3,198 26 10 Gravataí RS 3,172 27 - Marabá PA 3,165 28 - Cascavel PR 3,144 29 - Americana SP 3,139 30 - Corumbá MS 3,139 31 11 Várzea Paulista SP 3,115 32 - Itumbiara GO 3,102 33 51 Erechim RS 3,100 34 32 Sorocaba SP 3,098 35 35 Manaus AM 3,075 36 7 Jacareí SP 3,072 37 - Ituiutaba MG 3,070 38 42 Rio Claro SP 3,066 39 - Guarapuava PR 3,065 40 56 Patos de Minas MG 3,063 41 - Rondonópolis MT 3,063 42 - Santa Cruz do Sul RS 3,061 43 89 Contagem MG 3,060 44 14 Hortolândia SP 3,050 45 - Ponta Grossa PR 3,047 46 69 Ubá MG 3,043 47 - Brusque SC 3,043 48 64 Indaiatuba SP 3,037 49 - Sete Lagoas MG 3,035 50 59 São José dos Pinhais PR 3,033 51 - Chapecó SC 3,029 52 38 Bento Gonçalves RS 3,022 53 - São Leopoldo RS 3,020 54 - Araguaína TO 3,019 55 - Mauá SP 3,006 56 15 Jundiaí SP 3,005 57 - Trindade GO 2,999 58 61 Novo Hamburgo RS 2,993 59 91 Brasília DF 2,989 60 93 Araucária PR 2,988 61 23 Maracanaú CE 2,984 62 18 Guarulhos SP 2,977 63 29 Sobral CE 2,973 64 - Apucarana PR 2,970 65 37 Paulínia SP 2,968 66 - Pouso Alegre MG 2,965 67 - Senador Canedo GO 2,960 68 45 Valinhos SP 2,955 69 - Leme SP 2,953 70 53 São Carlos SP 2,951 71 - Salto SP 2,951 72 84 Poços de Caldas MG 2,949 73 87 Lages SC 2,939 74 - Barretos SP 2,935 75 - Vitória da Conquista BA 2,929 76 19 São Paulo SP 2,928 77 - Araras SP 2,928 78 47 Caucaia CE 2,928 79 - Mogi Guaçu SP 2,924 80 30 São José dos Campos SP 2,923 81 20 Itatiba SP 2,919 82 - Ji-Paraná RO 2,918 83 96 Macaé RJ 2,917 84 21 Ferraz de Vasconcelos SP 2,916 85 16 Caieiras SP 2,914 86 - Blumenau SC 2,914 87 - Campo Largo PR 2,901 88 77 Itapetininga SP 2,901 89 43 Resende RJ 2,900 90 55 Tatuí SP 2,896 91 24 Itu SP 2,890 92 - Linhares ES 2,890 93 - Jequié BA 2,888 94 76 Araraquara SP 2,878 95 - Sabará MG 2,868 96 22 Jandira SP 2,865 97 - Aparecida de Goiânia GO 2,857 98 - Várzea Grande MT 2,856 99 - Ipatinga MG 2,852 100 - Cachoeiro de Itapemirim ES 2,842

