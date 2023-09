Projeções de mercado para PIB e IPCA têm se aproximado das estimativas da Fazenda, diz secretário

O secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Mello, afirmou nesta segunda-feira, 18, que as projeções de mercado, sobretudo do Boletim Focus, para o Produto Interno Bruto (PIB) e para a inflação têm se aproximado das estimativas da Pasta. Segundo Mello, isso ocorre diante da melhora do ambiente econômico no Brasil.

Como mostrou a EXAME, a Fazenda elevou a projeção para o crescimento em 2023 de 2,5% para 3,2%. A mediana das expectativas dos analistas ouvidos pelo Banco Central (BC) aponta para uma alta do PIB de de 2,89% no ano. Além disso, a estimativa do governo para inflação até dezembro foi mantida em 4,85% e a mediana do Focus está em 4,86%.

"As projeções de crescimento do PIB para esse ano no Boletim Focus têm se aproximado das projeções da SPE. E o mesmo ocorre para a inflação, em particular para o IPCA. A queda da curva de juros é um fenômeno importante, em particular, para variáveis como o investimento. O investimento ainda está deprimido na economia braisleira, mas certamente ganha novo ânimo e impulso com um patamar de juros de médio e longo prazo mais amigáveis e razoáveis para a decisão de investir", disse.

Mercado de trabalho positivo

Mello também afirmou que o conjunto de projeções do mercado apresentadas pelo Focus, a precificação da cruva de juros ou o câmbio têm comportamento benigno em relação a dinâmica da economia brasileira.

"Também seguimos com dados positivos no mercado de trabalho. Principalmente, os dados de população ocupada, da taxa de ocupação e o cresicmento da massa salarial. Isso reflete o crescimento mais robusto da economia e o conjunto das políticas públicas voltadas para as políticas de recomposição da renda lançadas pelo governo", afirmou.