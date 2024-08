Produção industrial sobe 4,1% em junho, maior alta desde julho de 2020

A produção industrial subiu 4,1% em junho, após dois meses seguidos de queda, superando as expectativas dos especialistas, que calculavam alta de 2,7%. Esse número representa o resultado mais intenso desde julho de 2020, quando havia registrado alta de 9,1%. Em maio, a indústria recuou 0,9%, com influência dos efeitos das enchentes do Rio Grande do Sul sobre as unidades industriais.

Os dados fazem parte da Pesquisa Industrial Mensal (PIM) e foram divulgados pelo IBGE nesta sexta-feira.

O número vem após dois meses de recuo, e recupera perda de 1,8%, acumulada entre abril e maio

Em comparação com junho de 2023, produção industrial cresceu 3,2%

“Em linhas gerais, cabe destacar que o avanço mais acentuado observado em junho de 2024 está relacionado não só com a base de comparação depreciada, explicada pelos dois meses consecutivos de queda na produção, mas também pela volta à produção de várias unidades produtivas que foram direta ou indiretamente afetadas pelas chuvas ocorridas no Rio Grande do Sul em maio de 2024”, explica o gerente da pesquisa, André Macedo.

A alta foi puxada pelas atividade de produtos derivados de petróleo e biocombustíveis (4,0%), que tiveram ganho acumulado de 6,2% em dois meses consecutivos de expansão. As atividades de produtos químicos (6,5%), produtos alimentícios (2,7%) e indústrias extrativas (2,5%) também tiveram ganhos significantes.