Produção industrial sobe 1,2% em novembro, diz IBGE

A produção industrial brasileira registrou alta de 1,2 por cento em novembro na comparação com o mês anterior, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira.

Na comparação com o mesmo mês do ano anterior, a produção subiu 2,8 por cento. Com isso, o setor acumula perda de 5,5% no ano e queda de 5,2% em 12 meses.

Após sete meses de alta, o setor acumula crescimento de 40,7%, eliminando a perda registrada entre março e abril, momento de agravamento do isolamento social por conta da pandemia da covid-19. Mesmo com o desempenho positivo nos últimos meses, a indústria ainda se encontra 13,9% abaixo do seu nível recorde, alcançado em maio de 2011.

A alta mais relevante foi a de Veículos automotores, reboques e carrocerias, que registrou crescimento de 11,1%. O setor acumula alta de 1.203,2% em sete meses consecutivos de crescimento na produção, superando em 0,7% o patamar de fevereiro.

Entre as nove atividades que tiveram queda, os principais impactos negativos no mês vieram de Produtos alimentícios, com queda de 3,1% e que acumula redução de 5,9% em dois meses de queda — eliminando a alta de 4,0% registrada entre julho e setembro. Produtos farmoquímicos e farmacêuticos registrou a queda de 9,8% e interrompeu dois meses de resultados positivos.