Presidente da China promete expandir importações e aprimorar mercado interno

O presidente da China, Xi Jinping, afirmou que o país irá compartilhar as oportunidades do grande mercado chinês com o mundo, modernizar o comércio de mercadorias e acelerar a construção de um mercado interno forte, aderindo à "direção correta da globalização econômica". A fala foi feita nesta sexta-feira, 4, na abertura da Exposição Internacional de Importação da China.

Segundo o presidente, "o mundo está passando por mudanças rápidas, e a economia mundial está insuficiente para a recuperação".

Dessa forma, a China iria usar essa expansão para aliviar as dificuldades do desenvolvimento, buscar cooperação, fortalecer o desenvolvimento internacional e buscar "conquistas mais justas e equitativas".

Xi Jinping ainda destacou que a China está disposta para praticar um "multilateralismo genuíno", destacando uma parceria transpacífica e acordos de economia digital.

