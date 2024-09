Por que os países que mais crescem na Ásia têm alto desemprego entre jovens?

As economias de crescimento mais rápido da Ásia estão enfrentando um problema em comum: seus trabalhadores mais jovens estão lutando contra altas taxas de desemprego. As informações são do The Wall Street Journal.

Bangladesh, há muito considerado um modelo de desenvolvimento para reduzir a pobreza extrema, registrou uma média de 6,5% de crescimento econômico ao ano na última década. Mas, nos últimos anos, o desemprego entre os mais jovens subiu para 16% — o nível mais alto em pelo menos três décadas, de acordo com dados da Organização Internacional do Trabalho das Nações Unidas.

China e Índia registraram a mesma porcentagem de jovens que estão procurando trabalho sem sucesso. Na Indonésia, a taxa é de 14%. Na Malásia, 12,5%.

Entre essas nações populosas, isso soma 30 milhões de pessoas entre 15 e 24 anos que estão procurando empregos, mas não conseguem encontrar empregos adequados. Eles representam pouco menos da metade do total global de 65 milhões de jovens desempregados nessa faixa etária, de acordo com dados da OIT.

Os números são piores do que em países ricos como EUA, Japão e Alemanha, embora não tão ruins quanto os países do sul da Europa de crescimento lento, como Itália e Espanha, onde cerca de um quarto dos jovens não consegue encontrar trabalho.

Para os países asiáticos que não têm a ampla base industrial da China, as taxas de desemprego de dois dígitos levantam questões urgentes sobre como subir na escada do desenvolvimento — e os custos de não fazê-lo, segundo a reportagem do WSJ

Problemas na Ásia

Bangladesh enfrentou neste mês protestos de multidões de estudantes - os atos forçaram a renúncia (e a fuga) de Sheikh Hasina após 15 anos no poder.

Na Índia, cuja economia cresceu 8% no ano fiscal encerrado em março, o partido do primeiro-ministro Narendra Modi perdeu sua maioria parlamentar nas eleições deste ano.

Embora o desemprego entre jovens na Índia tenha diminuído nos últimos anos, ele permanece acima da média global.

No ano passado, o governo da China parou de publicar estatísticas de desemprego juvenil depois de mostrar que mais de um quinto dos jovens não conseguia encontrar trabalho — um recorde.

O sólido crescimento econômico de 5% da Indonésia vem em grande parte de uma expansão sem precedentes na mineração e no processamento de minerais, setores que empregam muitas máquinas pesadas e poucas pessoas.

Em muitos países, a dificuldade em encontrar trabalho decente se estende até os 20 anos de quem procura emprego. No ano passado, 71% dos empregados de 25 a 29 anos no sul da Ásia tinham trabalho precário, o que significa que eram autônomos ou tinham empregos temporários — uma queda não significativa em relação aos 77% registrados duas décadas atrás.