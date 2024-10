Pix por aproximação estará disponível em carteira digital do Google semana que vem, diz Campos Neto

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou nesta terça-feira, 29, que os usuários da carteira digital do Google poderão realizar pagamentos por aproximação com o Pix a partir da semana que vem. Segundo Campos Neto, a novidade será anunciada em um evento da empresa.

“Vamos ter nessa semana um evento com a Google, porque a gente vai lançar o pagamento por aproximação do Pix. Do mesmo jeito que você tem hoje na wallet da Google seus cartões de crédito e você só encosta o celular e paga, você vai poder começar a fazer isso com Pix a partir da semana que vem”, disse ele, durante o evento Lide Brazil Conference, em Londres, sem dar mais detalhes.

Pix por aproximação será expandido em 2025

Para toda a população, o Banco Central prevê lançar o Pix por aproximação em fevereiro de 2025. A partir dessa data, todas as instituições financeiras credenciadas deverão oferecer o serviço por meio de iniciadores de pagamento autorizados.

Os testes dessa nova funcionalidade devem começar no dia 14 de novembro. Além do Google, outras instituições privadas também estão desenvolvendo soluções próprias para o Pix por aproximação.

Banco do Brasil já oferece solução piloto

No Banco do Brasil (BB), a opção já está disponível para alguns correntistas, em fase piloto, por meio de uma parceria com a Cielo, na qual o banco possui participação acionária. Desde 11 de outubro, clientes selecionados conseguem finalizar suas compras via Pix em estabelecimentos previamente habilitados em São Paulo e em Brasília, apenas aproximando o celular, já logado no aplicativo do banco, da maquininha da Cielo.

Expansão prevista para novembro

A expectativa é de que, em novembro, a funcionalidade seja expandida para todos os clientes pessoa física do BB que possuam dispositivos Android com tecnologia NFC. No entanto, o serviço será limitado às maquininhas da Cielo.

