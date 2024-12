IBGE revisa para cima crescimento do PIB de 2023, de 2,9% para 3,2%

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revisou nesta terça-feira, 3, o crescimento da economia brasileira em 2023. Segundo dados do Sistema de Contas Nacionais Trimestrais, o PIB teve um crescimento de 3,2% -- antes da revisão foi calculado uma alta de 2,9%.

Segundo os dados, a revisão foi provocada pela melhora da estimativa de crescimento do setor de serviços, que havia calcula alta de 2,4% e agora vê um aumento de 2,8%, uma diferença de 0,4 ponto percentual. O setor tem um peso de mais de 70% no PIB. A Indústria teve revisão de 1,6% para 1,7% e a Agropecuária mostrou melhora significativa de 15,1% para 16,3%.

“Na Agropecuária, a diferença entre o resultado revisto e o original pode ser explicada, em grande parte, pela incorporação de novas fontes estruturais anuais do IBGE que não estavam disponíveis na compilação anterior, como a Produção Agrícola Municipal, a Produção da Pecuária Municipal e a Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura. Essas pesquisas foram incorporadas em substituição aos dados de pesquisas conjunturais” explica a coordenadora de Contas Nacionais do IBGE, Rebeca Palis.

Tabela I.1 - Revisão das taxas de crescimento do ano - 2023 Antes (%) Atual (%) Dif p.p. Agropecuária 15,1 16,3 1,2 Indústria 1,6 1,7 0,1 Serviços 2,4 2,8 0,4 PIB 2,9 3,2 0,3 Despesa de Consumo das Famílias 3,1 3,2 0,1 Despesa de Consumo do Governo 1,7 3,8 2,1 Formação Bruta de Capital Fixo -3,0 -3,0 0,0 Exportações de Bens e Serviços 9,1 8,9 -0,2 Importações de Bens e Serviços (-) -1,2 -1,2 0,0 Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Contas Nacionais.

Também houve revisões para cima no crescimento do PIB no início de 2024. O PIB nos três primeiros meses do ano teve uma expansão de 2,6%, e não de 2,5%, como calculado anteriormente. Para o segundo trimestre de 2024, a taxa de expansão de 3,3% não foi revisada.

Historicamente, o IBGE realiza revisões mais abrangentes no terceiro trimestre, que incorpora os novos pesos das Contas Nacionais Anuais de dois anos antes.

PIB cresce 0,9% no terceiro trimestre

No terceiro trimestre deste ano, o PIB brasileiro desacelerou, mas teve avanço de 0,9% no período. O resultado ficou levemente acima das expectativas do mercado financeiro, que esperava uma alta de 0,8%.

Na comparação com o mesmo trimestre de 2023, o PIB cresceu 4% e foi acompanhado, mais uma vez, pelos Serviços, com alta de 4,1%, e pela Indústria, que avançou 3,6%, enquanto a Agropecuária mostrou recuo de 0,8%. No ano, a economia do país acumula alta de 3,3%.