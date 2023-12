PIB: Haddad mantém previsão de crescimento de 3% em 2023

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta terça-feira que a economia brasileira deve registrar no fim do ano um crescimento de 3%. A fala vem logo após o IBGE divulgar o resultado trimestral do Produto Interno Bruto (PIB).

O valor de todos os bens e serviços produzidos cresceu 0,1% ante o segundo trimestre de 2023. O mercado esperava queda de 0,2%. No terceiro trimestre, enquanto a agropecuária caiu 3,3%, o consumo das famílias cresceu 1,1%, por exemplo.

"Vamos crescer 3% esse ano, atingimos uma taxa de juros muito elevada em julho, e o Banco Central começou a cortar taxa de juros a partir de agosto. Quero crer que com as medidas que estamos tomando no Congresso, incluvise a Reforma Tributária, a primeira feita em regime democrático e a mais ampla da nossa história, o brasileiro pode esperar uma economia cada vez mais forte", declarou, em live com o presidente Lula nesta manhã.