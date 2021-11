Mercado passa a ver crescimento do PIB em 2022 abaixo de 1%, mostra Focus

Especialistas passaram a projetar crescimento econômico de menos de 1% em 2022, ao mesmo tempo que deram sequência ao aumento nas expectativas para a inflação, de acordo com a pesquisa Focus divulgada pelo Banco Central.

O levantamento mostrou que a expectativa para a expansão do Produto Interno Bruto (PIB) no ano que vem caiu pela sexta semana seguida e chegou a 0,93%, de 1,00% na semana anterior.

O cenário para este ano também piorou, com o crescimento econômico sendo estimado agora em 4,88%, de 4,93% antes.

Já a projeção para a inflação em 2021 na pesquisa com uma centena de economistas aumentou pela 32ª vez seguida, e o mercado vê agora alta do IPCA de 9,77%, de 9,33% antes. Para 2022 a conta subiu a 4,79%, de 4,63%.

O centro da meta oficial para a inflação em 2021 é de 3,75% e para 2022 é de 3,50%, sempre com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou menos.

O Focus apontou ainda que seguem inalteradas as expectativas de que a taxa básica de juros Selic, atualmente em 7,75%, terminará este ano a 9,25% e o próximo a 11,00%. A próxima reunião de política monetária do BC acontece no começo de dezembro.