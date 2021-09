MacroDay: Temer discute cenário político do país; acompanhe

Depois de agitar os noticiários na última semana, o ex-presidente Michel Temer falará ao público sobre as perspectivas políticas do país nesta terça-feira, 14, durante o MacroDay 2021, evento virtual e gratuito promovido pelo BTG Pactual.

Com mediação de Nelson Jobim, presidente do conselho de administração do banco, o painel Cenário Político no Brasil está marcado para começar às 18h.

Para ter acesso ao site no qual acontecerá a transmissão, basta acessar a página do evento e realizar um cadastro.

MacroDay 2021

Desenvolvido com o objetivo de ajudar os investidores a entenderem o cenário macroeconômico para que possam tomar decisões cada vez mais assertivas, o MacroDay reúne grandes nomes do setor para discutir atualidades e tendências para os próximos anos do ponto de vista político e econômico.

Nesta edição, temas como a crise hídrica e a reforma tributária farão parte dos painéis. A abertura está marcada para às 8h45.

Participe do MacroDay para entender como o cenário político atual afetará a economia e seus investimentos em 2022

Além de Temer, outros nomes importantes da economia nacional e internacional marcarão presença no evento. Dentre eles, estão Roberto Campos, presidente do Banco Central do Brasil; Paulo Guedes, ministro da Economia; e Lawrence H. Summers, ex-secretário do Tesouro americano.

Veja, abaixo, a lista completa de participantes:

André Esteves, Sócio Sênior do BTG Pactual

Roberto Campos, Presidente do Banco Central do Brasil

ACM Neto, Presidente Nacional do DEM

Bruno Araújo, Presidente Nacional do PSDB

Gilberto Kassab, Presidente Nacional do PSD

Gleisi Hoffmann, Deputada Federal e Presidenta Nacional do PT

Christiano Vieira da Silva, Secretário de Energia Elétrica do MME

Luiz Barroso, Presidente da PSR

Eduardo Loyo, Sócio do BTG Pactual

Mansueto Almeida, Economista-chefe do BTG Pactual

Tiago Berriel, Estrategista-chefe do BTG Pactual Asset Management

Lawrence H. Summers, Ex-Secretário do Tesouro Americano

William Dudley, Ex-CEO - Federal Reserve Bank of New York

Bernard Appy, Economista

Vanessa Canado, Economista, Coordenadora - Núcleo de Tributação do Insper

Roberto Rocha, Senador

Paulo Guedes, Ministro da Economia

Michel Temer, Ex-Presidente da República