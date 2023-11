Luiz Bichara, advogado tributarista, é o entrevistado da EXAME desta quinta

O relator da reforma tributária, senador Eduardo Braga (MDB-AM), apresentou o parecer sobre o tema na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado na quarta-feira, 25. O parlamentar fez diversas mudanças no texto aprovado na Câmara. A tendência é que a votação da proposta ocorra em 7 de novembro no colegiado e siga no mesmo dia para o plenário.

O novo relatório e as mudanças apresentadas por Braga serão tema da entrevista ao vivo com o tributarista Luiz Bichara, sócio do Bichara Advogados, nesta quinta-feira, 26, às 18h, com transmissão pelo canal do YouTube da EXAME.

Bichara é formado pela Universidade Cândido Mendes. O advogado possui experiência em assuntos tributários perante as cortes brasileiras, inclusive o Supremo Tribunal Federal, além de atuar como amicus curiae de associações e como representante das partes. Ele também é procurador especial tributário do Conselho Federal da OAB, membro da comissão de juristas instituída pelo Senado Federal para reforma da legislação sobre processo administrativo e tributário e do comitê de apoio técnico à realização de diagnóstico do contencioso tributário no Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

A entrevista será conduzida por Antonio Temóteo, repórter da EXAME em Brasília.