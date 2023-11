Quando a reforma tributária será aprovada? Entenda os próximos passos para votação no Senado

O relator da reforma tributária, senador Eduardo Braga (MDB-AM), apresentou na manhã de quarta-feira, 25, o texto do projeto com uma série de mudanças.

Entre as principais alterações estão a trava para o aumento dos impostos, o aumento do tamanho do Fundo de Desenvolvimento Regional e a mudança do comitê gestor que administrará os recursos arrecadados. O senador também incluiu os profissionais liberais em um regime diferenciado e definiu dois tipos de cesta básica para fins de redução de tributação.

Entenda quais são os próximos passos para a aprovação da reforma tributária

Votação na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ)

Está marcada para o dia 7 de novembro a deliberação e votação da reforma tributária na CCJ do Senado. Após a leitura do parecer pelo senador Eduardo Braga na quarta-feira, o presidente da Comissão, Davi Alcolumbre (União-AP), concedeu o pedido de vista coletivo de duas semanas por ofício.

Votação no plenário do Senado

A avaliação é que o texto seja aprovado na CCJ e encaminhado para votação no plenário nos dias 8 e 9 de novembro. Como se trata de uma PEC, o texto precisa ser aprovado em dois turnos com os votos de três quintos dos votos dos senadores (49).

Texto retorna para a Câmara

Como o texto aprovado teve alterações, será necessário retornar à Câmara. A previsão é que isso ocorra no dia 10 de novembro.

Votação na Câmara

O texto terá de ser aprovado novamente na Câmara dos Deputados em dois turnos por no mínimo 308 deputados. Caso não tenha nenhuma alteração na redação, a reforma vai para promulgação.

Quando a reforma tributária será promulgada?

A expectativa do Congresso e do governo é que o texto seja promulgado até o fim do ano.

Quando as mudanças da reforma tributária entram em vigor?