Inflação da União Europeia acelera 1,3% em março

A inflação na zona do euro saltou em março, dando outro passo no que deve ser uma alta forte mas temporária que pode deixar o avanço dos preços acima da meta do Banco Central Europeu de perto de 2% ainda neste ano.

A inflação nos 19 países que usam o euro acelerou a 1,3% em março de 0,9% no mês anterior, depois de uma série de quedas no final do ano passado mas em linha com as expectativas dos analistas, mostrou nesta quarta-feira a leitura preliminar da agência de estatísticas da União Europeia.

A inflação acelerou com os preços mais elevados de energia e alimentos não processados.

O BCE já havia previsto o aumento, alertando que a inflação pode até mesmo superar sua meta ao final do ano, mas avaliou que o movimento será temporário. O banco vê então a inflação se direcionado à sua meta por anos à frente.