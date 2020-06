Indústria da zona do euro tem maior crescimento em 2 anos

Londres – As indústrias da zona do euro tiveram em novembro o melhor mês desde o início de 2014, mostrou nesta quinta-feira a pesquisa Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês), tirando proveito da moeda mais fraca e da demanda mais forte.

O PMI final de indústria do IHS Markit para a zona do euro atingiu em novembro a leitura mais alta desde janeiro de 2014, registrando 53,7, em linha com a estimativa preliminar e contra 53,5 em outubro. Leituras acima de 50 indicam crescimento.

“A pesquisa de novembro forneceu evidência firme de que o euro mais fraco está dando um estímulo significativo à indústria”, disse o economista-chefe do IHS Markit Chris Williamson.

“Embora pareça certo que o Banco Central Europeu (BCE) vai ampliar seu programa de afrouxamento quantitativo na reunião de dezembro, a virada no crescimento e as pressões inflacionárias vão alimentar ainda mais as discussões sobre se podemos ver o BCE começar a reduzir suas compras de ativos no próximo ano.”

O subíndice que mede os preços de produção subiu para 51,4 no mês passado, contra 50,8 em outubro. A leitura de novembro foi a mais alta em mais de cinco anos.