IGP-M: inflação do aluguel tem deflação na 2ª prévia de junho

O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) registrou deflação de 1,78% na segunda prévia de junho, após queda de 1,50% na mesma leitura de maio e recuo de 1,84% no encerramento do mês, informou nesta terça-feira, 20, a Fundação Getulio Vargas (FGV).

O movimento foi puxado por mais um recuo na margem do Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-M), de 2,58%, ante declínio de 2,21% no mesmo período em maio. O IPA-M tem peso de 60% no IGP-M.

Nesta leitura, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC-M), que representa 30% do IGP-M, também teve deflação, de 0,30%, após alta de 0,54% na segunda prévia do mês anterior.

O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-M) acelerou a 1,31%, após alta de 0,02% em maio. Ele representa 10% do Índice Geral de Preços.