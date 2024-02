Haddad faz novos exames, testa negativo para Covid e cumprirá agendas presenciais no G20

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, realizou novo teste de Covid-19 e testou negativo pela primeira vez, informou a assessoria da pasta. Haddad havia se sentido indisposto na noite de domingo, quando, após realizar um teste, confirmou o diagnóstico.

O ministro está em São Paulo, sede da primeira reunião em nível ministerial da Trilha de Finanças do G20 - grupo formado pelos ministros de finanças e chefes dos bancos centrais das 19 maiores economias do mundo, mais a União Africana e União Europeia.

"Após permanecer em isolamento desde a última sexta-feira (23), o ministro cumprirá presencialmente na Bienal do Parque Ibiraquera as agendas do último dia da Trilha de Finanças do G20, sob a presidência do Brasil", diz em nota a Fazenda.

Desde a última quinta-feira os ministros de Finanças e presidentes de bancos centrais dos países membros estão com agendas no Pavilhão da Bienal, no Parque Ibirapuera. Haddad estava participando de forma remota. Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, também representa o Brasil.

Uma das prioridades da presidência do Brasil no G20 será avançar com o tema da tributação de mais ricos no mundo.

Na prévia do encontro, a secretária do Tesouro americano, Janet Yellen, declarou que os Estados Unidos apoia as agendas do Brasil encabeçadas na presidência do G20 e ainda parabenizou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pela aprovação da Reforma Tributária "histórica" - acrescentando que o texto facilita a realização de negócios no país.

As reuniões do G20 no Brasil estão ocorrendo ao longo do ano, com previsão de 13 diferentes cidades brasileiras. Os pilares da atuação do Brasil são: combate à fome e à pobreza, as três dimensões do desenvolvimento sustentável (econômica, social e ambiental) e a reforma da governança global.

O Brasil iniciou em dezembro os trabalhos à frente do G20. A presidência rotativa vai até novembro de 2024.