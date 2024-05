Argentina encolhe 8% e Milei faz show de rock: “sou o rei de um mundo perdido”

As duras medidas impostas por Javier Milei para recuperar a economia Argentina chegaram a um ápice rocambolesco mas últimas 24 horas. Na noite de quarta-feira (22) o presidente argentino subiu ao palco da tradicional casa de shows Luna Park para cantar a plenos pulmões um rock do grupo Mataderos: “sou o rei de um mundo perdido”.

Na manhã desta quinta-feira (23), veio a notícia de que a economia do país encolheu 8,4% em março. Milei segue determinado a fazer o que for preciso para livrar o país dos vícios que o levaram à bancarrota. Mas a vala econômica no curto prazo acabou de ficar mais funda. A pergunta número um de analistas e investidores em Buenos Aires e região nesta manhã é até quando a música presidencial poderá seguir tocando sem mudar de ritmo.

Este foi o quinto mês consecutivo de queda e a queda mais acentuada desde 2020, de acordo com informações da Reuters. O resultado foi pior do que a queda de 6,9% estimada por analistas de mercado em uma pesquisa da agência de notícias, destacando o impacto das políticas de corte de custos do presidente Javier Milei desde que assumiu o cargo em dezembro de 2023

Milei embarcou em uma dura campanha de austeridade na tentativa de reduzir a pobreza crescente e a inflação anual próxima de 300%. Nove setores registraram declínios na comparação ano a ano, liderados pela construção, que registrou uma queda de 29,9%, e pela indústria manufatureira, que caiu 19,6%, segundo dados publicados pela agência de estatísticas INDEC da Argentina.

Os números da atividade econômica são vistos como um indicador útil dos prováveis resultados do produto interno bruto (PIB). A queda na atividade em março segue declínios ano a ano de 3,0% em fevereiro e 4,1% em janeiro. No acumulado do ano até março, a atividade econômica da Argentina caiu 5,3%.

Argentina teve o quinto mês seguido de queda na atividade econômica. (Fonte: Reuters) (Reuters/Exame)

Agricultura sobe, construção cai

O movimento de desaceleração da economia acompanha a perda de força da inflação do país. Em março, a inflação da Argentina caiu para 11%, ante alta de 13,2% em fevereiro. A tendência para baixo se manteve em abril, com o indicador recuando para 8,8%, marcando o quarto mês de retração.

Na observação detalhada dos setores afetados, a construção foi a que mais sofreu, com uma retração de 29,9%. A indústria também foi significativamente impactada, com queda de 19,6% em relação ao mesmo período do ano passado. Contrariamente, a agricultura apresentou um crescimento de 14,1%, mostrando-se como um pilar de promissor no cenário adverso.