Haddad diz que Lula deve sancionar regulamentação da reforma tributária ainda neste ano

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, declarou nesta quinta-feira, 12, que o Congresso Nacional pode aprovar nas próximas semanas a regulamentação da reforma tributária sobre o consumo. A expectativa é que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancione o projeto ainda neste ano.

Durante a 4ª reunião do Conselhão, Haddad destacou os avanços econômicos e o progresso da reforma. [Grifar]“O Congresso está dando uma demonstração de esforço concentrado para votar a reforma tributária no Senado hoje”[/Grifar], afirmou. Ele ainda mencionou que, com a aprovação no Senado, a Câmara tem tempo para finalizar os ajustes e enviar o texto à sanção presidencial.

Cenário fiscal em debate

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado já aprovou a regulamentação, e agora o projeto segue para o Plenário. Haddad também trouxe reflexões sobre o cenário fiscal, criticando a deterioração das receitas públicas nos últimos 10 anos.

“Estamos recompondo as receitas públicas, que foram dilapidadas sobretudo de 10 anos para cá”, afirmou. Ele ainda mencionou o impacto do aumento das despesas devido à aprovação de diversos projetos pelo Congresso, alguns com mérito, mas que pressionam o orçamento.

Previsão de estabilidade econômica

Com o reencontro entre receitas e despesas, Haddad acredita na sustentabilidade da economia brasileira. Para ele, a aprovação da reforma tributária será um marco importante para garantir o equilíbrio fiscal e dar fôlego à agenda econômica do governo.