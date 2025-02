Haddad diz que inflação entre 4% e 5% está dentro da normalidade para Plano Real

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta segunda-feira, 17, que a inflação no Brasil está em torno de 4% a 5%. Segundo ele, este patamar é "relativamente" dentro da normalidade para o que a economia brasileira registrou após a implementação do Plano Real.

"O Brasil tem feito um trabalho, tentando encontrar um caminho de equilíbrio e sustentabilidade mesmo em fase de um ajuste importante. O Brasil deixou uma inflação de dois dígitos há três anos. Hoje temos uma inflação em torno de 4% a 5%, que é uma inflação relativamente normal para o Brasil desde o Plano Real há 26 anos", disse em discurso nesta segunda-feira.

Haddad participa do painel “Um caminho para a resiliência dos Mercados Emergentes” na Conferência do Fundo Monetário Internacional (FMI) em Al-Ula, na Arábia Saudita.

O ministro ponderou que o câmbio e a valorização do dólar pelo mundo pressionaram a inflação no Brasil.

"Com a valorização do dólar pelo mundo, isso acabou nos fazendo ter problemas com inflação no segundo semestre do ano passado. Por isso o Banco Central teve de intervir para garantir que a inflação fosse controlada".