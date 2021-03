Guedes cancela participação em evento para se reunir com Arthur Lira

O Ministério da Economia atualizou no período da tarde desta terça-feira a agenda do ministro Paulo Guedes para fazer constar no documento reunião logo mais com o presidente da Câmara, Arthur Lira, às 13 horas (de Brasília), na residência oficial da Câmara. O documento, no entanto, não especifica o tema da conversa.

Há pouco, Guedes havia cancelado participação em evento do Center for Strategic & International Studies (CSIS) sobre a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

De acordo com a organização do evento, Guedes foi chamado para uma "reunião de emergência" sobre temas em tramitação no Congresso Nacional.

Segundo o embaixador do Brasil nos Estados Unidos, Nelson Foster o cancelamento se deve à necessidade de o ministro estar em uma reunião sobre reformas com o Congresso.