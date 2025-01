Guangdong mantém liderança econômica na China por 36 anos consecutivos

A província de Guangdong, na China, alcançou um marco histórico em 2024, com seu Produto Interno Bruto (PIB) projetado para ultrapassar RMB 14 trilhões (cerca de R$11,4 trilhões ou US$1,9 trilhão, na conversão de 16 de janeiro de 2025). Esse valor consolidou Guangdong como a maior economia provincial da China por 36 anos consecutivos. Para efeito de comparação, o PIB de Guangdong supera o PIB do Brasil em 2023, registrado em R$ 10,9 trilhões.

O anúncio foi feito pelo governador Wang Weizhong durante a Terceira Sessão da 14.ª Assembleia Popular Provincial de Guangdong, realizada em Guangzhou no dia 15 de janeiro. Segundo Wang, além do expressivo crescimento econômico, o volume total de importações e exportações da província deve ultrapassar RMB 9 trilhões, um aumento de 9,8% em relação ao ano anterior. Guangdong lidera o comércio internacional da China por 39 anos consecutivos, contribuindo com 38,7% do incremento comercial do país.

Guangdong no contexto econômico da China

Nos últimos anos, a relevância econômica de Guangdong tem aumentado consistentemente, representando mais de 10% do PIB nacional chinês. A província se destaca como um pilar econômico e industrial do país, com forte integração ao comércio global.

No setor industrial, o valor adicionado das empresas acima do tamanho designado cresceu 4,2%, com cerca de 74.000 empresas industriais desse porte operando na província. Esses números reforçam a importância de Guangdong como um polo industrial, tecnológico e de inovação.

Receita pública e liderança industrial

Outro destaque econômico foi a receita orçamentária pública geral local, que alcançou RMB 1,35 trilhão em 2024, mantendo a província na liderança nacional por 34 anos consecutivos. Esses indicadores mostram não apenas a robustez da economia de Guangdong, mas também sua capacidade de adaptação às dinâmicas globais.

Além disso, a província tem mostrado excelência em setores estratégicos, como tecnologia, manufatura e comércio exterior, contribuindo significativamente para a economia nacional e global.

Comércio internacional: 39 anos de liderança

O volume de importações e exportações de Guangdong, que ultrapassou RMB 9 trilhões em 2024, reafirma a liderança da província no comércio internacional da China por 39 anos consecutivos. Guangdong é responsável por quase 40% do incremento comercial do país, consolidando-se como um motor do crescimento econômico chinês e global.

O desempenho econômico de Guangdong demonstra não apenas sua posição de liderança dentro da China, mas também seu papel estratégico no cenário internacional, destacando-se como um exemplo de integração entre desenvolvimento local e globalização.