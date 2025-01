China anuncia crescimento de 5% do PIB em 2024 e autoridades veem 'dificuldades e desafios'

A economia da China cresceu 5% em 2024, anunciou o Escritório Nacional de Estatísticas, em um dos ritmos de crescimento mais baixos das últimas décadas do gigante asiático.

As autoridades do país estabeleceram uma meta de crescimento de "cerca de 5%" para este ano, após o aumento de 5,2% do PIB em 2023 e reconheceram que sua economia ainda enfrenta "dificuldades e desafios" após registrar um dos piores crescimentos anuais das últimas décadas.

"Os efeitos adversos causados pelo contexto externo estão aumentando, a demanda doméstica é insuficiente, algumas empresas enfrentam problemas na produção e nas operações, e a economia ainda enfrenta dificuldades e desafios", afirmou o Escritório Nacional de Estatísticas, em comunicado.