Gás do Povo: veja como funciona o novo vale-gás do governo que contemplará 50 milhões de brasileiros

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 10h37.
Última atualização em 4 de setembro de 2025 às 10h44.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lança nesta quinta-feira, 4, o programa Gás do Povo, projeto que promete alcançar 15,5 milhões de famílias, o equivalente a cerca de 50 milhões de pessoas em todo o Brasil.
Segundo comunicado do Palácio do Planalto, o benefício garante acesso gratuito ao botijão de gás e busca reduzir a chamada ‘pobreza energética’, além de trazer alívio ao orçamento doméstico.
A medida substitui e amplia em três vezes o número de contemplados pelo antigo Auxílio Gás. A retirada do botijão será feita diretamente em revendedoras credenciadas, em vez do repasse em dinheiro. O Ministério de Minas e Energia afirma que essa mudança dará mais eficiência e transparência ao programa.
Além disso, com o programa o gás de cozinha passa a ser tratado como item essencial.
“O Gás do Povo combate a pobreza energética, garante alívio no orçamento das famílias que mais precisam e protege a saúde, principalmente de mulheres e crianças que ainda utilizam lenha, álcool e outros materiais tóxicos”, disse o ministro Alexandre Silveira.
O programa prevê a distribuição de 65 milhões de botijões por ano. A região Nordeste concentra o maior número de famílias contempladas, com 7,1 milhões, seguida pelo Sudeste (4,4 milhões), Norte (2,1 milhões), Sul (1,1 milhão) e Centro-Oeste (889 mil).
Entre os estados com maior número de beneficiários estão Bahia (1,84 milhão), São Paulo (1,87 milhão), Minas Gerais (1,20 milhão) e Pernambuco (1,14 milhão).
Segundo a Empresa de Pesquisa Energética, 91% dos lares brasileiros já possuem acesso ao gás de cozinha, o que garante estrutura de distribuição suficiente para atender ao aumento da demanda.
Atualmente, cerca de 12 milhões de domicílios no Brasil ainda utilizam lenha combinada ao gás para cozinhar, de acordo com o governo. Isso representa 15 milhões de pessoas, principalmente de baixa renda.
O governo defende que a gratuidade do botijão reduzirá o uso da lenha e, consequentemente, os problemas respiratórios causados pela fumaça, que acabam sobrecarregando o SUS.
Famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) com renda de até meio salário mínimo por pessoa (R$ 759). Terão prioridade aquelas que já recebem o Bolsa Família.
A quantidade varia conforme o tamanho da família: até três botijões por ano para famílias com dois integrantes; até quatro para três integrantes; e até seis para famílias com quatro ou mais membros.
Os beneficiários poderão acessar o benefício de diferentes formas: pelo aplicativo do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, com um cartão específico do programa, vale impresso nas agências da Caixa ou em lotéricas, ou ainda com o cartão do Bolsa Família.
Não. O valor de referência será calculado de forma regionalizada, com base nos dados da Agência Nacional do Petróleo (ANP), para considerar as variações entre os estados. O frete da entrega não está incluído.
O Gás do Povo começa a ser implementado ainda em 2025, com previsão de beneficiar famílias em todo o país ao longo dos próximos meses.
Segundo o comunicado, o Gás do Povo será custeado integralmente com recursos públicos já previstos no Orçamento. Para 2025, estão garantidos R$ 3,57 bilhões, e para 2026 a previsão é de R$ 5,1 bilhões.