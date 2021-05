Gás de cozinha volta a subir e chega a R$120 no Centro-Oeste

O preço do gás de cozinha voltou a subir na última semana de abril (25/4 a 1/5) comparada à semana anterior, atingindo R$ 120,00 o botijão de 13 Kg no Centro-Oeste, local de mais difícil acesso de distribuição, segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). O valor é 0,4% maior do que na semana anterior.

O menor valor continua sendo na região Sudeste, com preço médio de R$ 65,00/botijão. O último ajuste do GLP 13 Kg foi anunciado pela Petrobras no dia 1º de abril, da ordem de 5% em relação ao preço anterior. Os movimentos no preço do produto pela estatal têm sido mensais, ao contrário dos demais combustíveis, que acompanham mais de perto as oscilações do petróleo e derivados no mercado internacional.

No mesmo período, o preço da gasolina teve alta de 0,4%, para R$ 5,465 o litro na média do País, sendo mais cara na região Norte (média de R$ 6,890 o litro) e mais barata na região Sudeste, único local onde o combustível é negociado abaixo de R$ 4, a R$ 3,899 o litro. Já o diesel teve leve queda, de 0,2%, para R$ 4 196 em média, variando entre R$ 5,780/litro, no Norte do País, e R$ 3,690/litro no Sudeste.