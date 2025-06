FMI eleva projeção de crescimento do Brasil para 2,3% em 2025

O Fundo Monetário Internacional (FMI) elevou a projeção de crescimento econômico do Brasil para este ano para 2,3%, ante os 2,0% vigentes desde abril, segundo comunicado divulgado nesta terça-feira, 3.

O comunicado, com impressões preliminares do relatório anual do FMI sobre a economia brasileira, elogia a política de juros conduzida pelo Banco Central (BC) para esfriar a demanda e, assim, controlar a inflação, e enaltece “os esforços das autoridades para continuar melhorando a posição fiscal, ao mesmo tempo que tentam atender às necessidades de gastos sociais”, mas pondera que “mais passos são justificados” nessa área.

Com juro normal, crescimento de 2,5% ao ano