Fed precisa continuar subindo os juros, mas deve desacelerar ritmo, diz dirigente

O Federal Reserve System (Fed, o banco central norte-americano) deve continuar subindo os juros nos EUA, mas em ritmo menor, defendeu a presidente da distrital de Kansas City do Banco Central dos Estados Unidos, Esther George, em entrevista ao The Wall Street Journal. Ela tem direito a voto nas reuniões deste ano do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês).

Segundo ela, o principal desafio atual do Fed é evitar que o aumento dos juros seja pausado antes do necessário.

Para a dirigente, a forte e persistente inflação nos EUA tem sido causada pelo mercado de trabalho, atualmente apertado, com mais demanda do que oferta de mão de obra.

Esther George ainda opinou que baixar a inflação nos EUA, em especial a de serviços, "pode não ser viável" sem uma recessão econômica.

