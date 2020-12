Exportações da China dão salto anual de 21,1% em novembro

As exportações da China avançaram em ritmo bem mais intenso do que o esperado em novembro, graças à forte demanda externa. Dados do órgão alfandegário chinês mostram que as exportações do gigante asiático deram um salto de 21,1% no mês passado ante novembro de 2019, ganhando força em relação ao aumento de 11,4% verificado em outubro.

O resultado superou de longe a alta de 12% prevista por analistas consultados pelo The Wall Street Journal.

Já as importações da China subiram 4,5% na comparação anual de novembro, desacelerando ante o ganho de 4,7% registrado em outubro. Neste caso, a projeção de economistas era de incremento maior, de 5,3%.

Em novembro, a China teve superávit em sua balança comercial no valor de US$ 75,42 bilhões, ante saldo positivo de US$ 58,44 bilhões em outubro. A projeção do mercado para o último mês era de superávit menor, de US$ 53,9 bilhões.