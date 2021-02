Exportação de soja do Brasil despenca 96,5% em janeiro com atraso na colheita

As exportações de soja do Brasil recuaram 96,5% em janeiro no comparativo anual, para 49,5 mil toneladas, conforme dados divulgados nesta segunda-feira pelo governo federal, o menor resultado para o primeiro mês do ano desde 2014, em meio a um forte atraso na colheita do principal produtor e exportador da oleaginosa.

Em janeiro de 2014, o país embarcou 30,58 mil toneladas de soja, segundo dados do governo. O volume comercializado no mês passado também é inferior ao visto em dezembro, de 270 mil toneladas.

Os trabalhos de colheita da safra 2020/21 foram afetados pela semeadura tardia na maior parte das regiões produtoras, em função de uma seca ocorrida no início da temporada. Além disso, chuvas acima da média contribuíram para dificultar o acesso às lavouras no mês passado.

A combinação destes fatores fez com que a colheita brasileira da oleaginosa atingisse o ritmo mais lento dos últimos dez anos, segundo a consultoria AgRural, reduzindo a disponibilidade de grãos para exportação.

O atraso na colheita tem estressado o mercado, uma vez que a programação de navios nos portos brasileiros para fevereiro indica demanda para exportação de mais de 8 milhões de toneladas de soja.

Já os embarques de milho subiram 20,9% em janeiro, para 2,55 milhões de toneladas.

As vendas externas de açúcar avançaram 31,2% em relação ao mesmo período do ano passado, para 2,1 milhão de toneladas, mostraram os dados.