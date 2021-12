Etanol, Uber, café: veja os itens que mais subiram de preço no Brasil

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor (IPCA) de novembro ficou em 0,95%, segundo divulgado nesta sexta-feira, 10, pelo IBGE. Apesar da leve desaceleração em relação aos meses anteriores, o Brasil tem inflação chegando a 10,74% no acumulado de 12 meses, com algumas das piores altas desde o lançamento do Plano Real, em 1994.

Se o número geral já assusta, alguns itens específicos vêm tendo aumentos de preço ainda mais astronômicos.

É o caso dos combustíveis, tanto para veículos quanto os usados nas residências. Esse grupo novamente puxou a alta do IPCA em novembro, e no acumulado de 12 meses, os combustíveis para veículos já subiram 53%, além de alta de 39% nos domésticos, como gás de cozinha.

Veja abaixo os itens individuais que mais subiram no acumulado de 12 meses no IPCA até novembro (em %):

Etanol 69.40 Pimentão 54.95 Açúcar refinado 51.38 Gasolina 50.78 Óleo diesel 49.56 Gás veicular 43.67 Café moído 41.52 Açúcar cristal 40.00 Gás de botijão 38.88 Mandioca 38.33 Passagem aérea 36.53 Transporte por aplicativo 35.49 Frango em pedaços 33.57 Revista 32.41 Fubá de milho 32.10 Energia elétrica residencial 31.87 Batata-doce 30.72 Material hidráulico 30.48 Mudança 29.96 Filé-mignon 29.66 Pneu 28.75 Açúcar demerara 28.16 Melancia 27.99 Margarina 24.35 Carne de carneiro 23.75 Frango inteiro 22.90 Pera 22.45 Televisor 22.35 Milho (em grão) 21.38 Gás encanado 20.87

A alta dos combustíveis impacta também outros grupos de serviços usados pelos brasileiros, com destaque para o transporte por aplicativo, que subiu 35% nos últimos 12 meses no cálculo nacional do IPCA (as variações são diferentes a depender da capital avaliada).

Como a EXAME mostrou, o preço alto da gasolina e do etanol tem feito motoristas de aplicativo desistirem de aceitar corridas nos últimos meses, com muitas viagens deixando de se pagar.

As passagens aéreas também tiveram alta de 36%, incentivadas pelo preço dos combustíveis de avião e reabertura da economia com a vacinação no Brasil e no mundo.

A energia elétrica residencial também segue entre as maiores altas diante da crise hídrica que afetou a geração de energia nas hidrelétricas neste segundo trimestre.

Dentre o grupo de alimentos e bebidas, grande vilão da inflação em 2020 e um dos que mais afetam o bolso do consumidor, os preços desaceleraram levemente em novembro.

No acumulado de 12 meses até novembro, a alta de alimentos e bebidas é de 8%, abaixo do IPCA geral. Mas alguns subgrupos específicos acumulam variação ampla, como os açúcares (19%) e aves e ovos (26%).

Dentre os alimentos individualmente, o campeão é o pimentão (alta de 55%). Ao todo, o grupo de hortaliças e verduras também subiu pouco acima do IPCA geral, na casa dos 11%.

O IPCA é calculado pelo IBGE com base em uma cesta de produtos e serviços usados pelas famílias brasileiras. São feitas ponderações matemáticas que fazem alguns produtos terem mais peso do que outros no cálculo geral do índice, a depender da frequência com que é consumido pelo perfil geral das famílias.