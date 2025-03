Estado de SP concentra quase metade das empresas exportadoras do país

De cada 10 empresas brasileiras que exportam, pelo menos quatro estão no Estado de São Paulo. O número chega a 12.865 companhias, o que representa 44,6% das 28.847 empresas do país que comercializam produtos no exterior.

Os dados, referentes a 2024, fazem parte de um levantamento da Secretaria Nacional de Comércio Exterior (Secex), compilado pela InvestSP, agência de promoção de investimentos do estado, adiantado à EXAME com exclusividade.

O estudo mostra que São Paulo tem quase quatro vezes mais empresas exportadoras do que o segundo colocado no ranking nacional, o Rio de Janeiro.

Em 2024, as exportações paulistas movimentaram US$ 73 bilhões, o equivalente a mais de R$ 420 bilhões na cotação atual. O total de empresas exportadoras cresceu 2% em relação a 2023, superando a média nacional, de 1,1%.

Historicamente, o estado se destaca pela exportação de soja, minério de ferro e seus concentrados, óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos, crus, açúcares e melaços e carne bovina fresca, refrigerada ou congelada.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, Jorge Lima, iniciativas de capacitação e missões internacionais têm fortalecido as exportações paulistas.

“Temos investido em ações capazes de ampliar o número de empresas exportadoras, o que torna essas companhias mais competitivas e contribui para a geração de emprego e renda em São Paulo, uma das principais diretrizes do governador Tarcísio de Freitas”, afirmou.

O presidente da InvestSP, Rui Gomes, destaca que a infraestrutura e a mão de obra qualificada são diferenciais do estado.

“Os investimentos em inovação e formação profissional, com algumas das melhores universidades do país, além de uma logística privilegiada, com estradas de primeiro mundo, o porto de Santos e três grandes aeroportos – Cumbica, Congonhas e Viracopos –, são fatores que garantem a liderança paulista nas exportações”, disse.

Pequenos negócios ganham espaço

Nem só as grandes empresas impulsionam as exportações de São Paulo. O estado conta com quase 4,7 mil companhias de micro e pequeno porte, além de microempreendedores individuais (MEIs), que também vendem para o exterior.

Elisabete Donato, gerente de Competitividade e Exportação da InvestSP, avalia que o suporte adequado permite que empresas de qualquer porte acessem o mercado internacional.

“Apoiar os pequenos negócios é fundamental para o desenvolvimento econômico e social, já que eles respondem por 70% da geração de emprego no país”, afirma.

A especialista coordena o Exporta SP, programa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e da InvestSP que oferece capacitação gratuita para exportação a micro, pequenas e médias empresas.

Em quatro meses, os participantes assistem a 20 aulas online sobre temas como inteligência comercial, marketing e logística, além de receberem quatro mentorias individuais com especialistas.

O Exporta SP já capacitou mais de 1,1 mil empresas e está com inscrições abertas até 21 de março para a turma do primeiro semestre de 2025.