Balança do agro de SP cai 25,7% no primeiro bimestre de 2025 com queda nas exportações de açúcar

A balança comercial do agro de São Paulo registrou uma queda de 25,7% no acumulado de janeiro e fevereiro de 2025 em relação ao primeiro bimestre de 2024, com superávit de US$ 3,01 bilhões, segundo dados do Instituto de Economia Agrícola (IEA-Apta), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do estado.

O recuo nas exportações reflete uma diminuição significativa nas vendas de açúcar, principal produto da pauta paulista, para o mercado internacional. O declínio ocorreu por causa da maior disponibilidade da commodity proveniente da Índia, Tailândia e União Europeia, principais produtores globais de açúcar, além do período de entressafra brasileiro.

“Os agricultores optaram por comercializar o açúcar no mercado interno, onde o preço estava mais vantajoso devido à desvalorização do dólar frente ao real no começo de 2025”, afirma a IEA-Apta em nota.

Apesar da diminuição, os embarques paulistas mantiveram o estado de São Paulo como o maior exportador brasileiro, com 18,1% de participação, seguido por Mato Grosso (15%), Minas Gerais (11,6%) e Paraná (11,5%), diz o IEA-Apta.

De acordo com os dados, a participação do setor de sucos nos embarques totais foi de 88%, seguido pelos produtos alimentícios diversos (69,8%), produtos de origem vegetal (65,8%) e o complexo sucroalcooleiro (55,2%).

Principais produtos exportados por São Paulo

Os cinco principais grupos de produtos exportados pelo agronegócio paulista no primeiro bimestre de 2025 foram o complexo sucroalcooleiro, com 27% de participação no agro paulista, totalizando US$ 1,09 bilhão, sendo que o açúcar representou 91,6% e o etanol, 8,4%.

O grupo de sucos, com 14,2% de participação, somou US$ 573,74 milhões, dos quais 98,6% corresponderam ao suco de laranja. O setor de carnes, com 14,1% de participação, totalizou US$ 567,76 milhões, com a carne bovina respondendo por 82,1%.

Os produtos florestais, com 12,3% de participação, alcançaram US$ 494,75 milhões, sendo que a celulose representou 54,7% e o papel, 36,2%. O grupo de café, com 7,4% de participação, registrou US$ 297,21 milhões, sendo 70,4% referentes ao café verde e 26,5% ao café solúvel.

Juntos, esses cinco grupos representaram 75% das exportações do agro de São Paulo.

O complexo soja apareceu na sétima posição, com vendas de US$ 175,91 milhões, sendo 24,1% referentes ao farelo de soja e 68,5% à soja em grão. A expectativa é de aumento nas vendas de soja à medida que a colheita do grão avança no estado.